LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar precintado por los Mossos d'Esquadra Efe

Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

La mujer, de avanzada edad, ha fallecido en el centro sanitario al que fue trasladada

C. P. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Los Mossos d'Esquadra ha detenido durante la madrugada de este martes, 18 de noviembre, a un hombre como presunto autor de la muerte de su madre. Según parece, el arrestado en l'Hospitalet de Llobregat habría arrojado presuntamente a la víctima que, tras ser trasladada al hospital, ha fallecido.

Los agentes recibieron el aviso por parte de unos vecinos. Se personaron en el lugar de los hechos sobre las doce de la noche, momento en el que procedieron a la detención del varón. También acudieron a la vivienda los servicios sanitarios, que atendieron a la mujer, que todavía estaba viva. Los médicos acabaron confirmando su muerte prácticamente a su llegada al hospital de Bellvitge.

El detenido se encuentra este martes en el área de custodia de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet. En las próximas horas se le tomará declaración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  2. 2 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  3. 3 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  6. 6

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  7. 7

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  8. 8 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos
  9. 9

    La clave del nuevo tren estará en Miranda
  10. 10 El primer zarpazo del invierno: máximas de 6 grados el viernes y riesgo de nevadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

Detenido en l&#039;Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón