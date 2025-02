El detenido por el crimen de una mujer en Brenes estaba drogado y no tenía relación con la víctima No se descarta que haya participado alguna persona más o si hay más implicados

El detenido por la presunta autoría de la muerte de una vecina de la localidad sevillana de Brenes, que se presentó en las dependencias de la Guardia Civil para confesar el crimen, dijo haber actuado bajo los efectos de la droga. Los agentes se personaron en el domicilio de la víctima y allí encontraron el cadáver de la mujer.

Así lo ha expresado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, cuestionado por los medios al respecto en Granada, tras el acto de presentación del dispositivo de los Premios Goya, cuya ceremonia tendrá lugar en esta ciudad.

«No nos consta que hubiera ningún tipo de vinculación, relación sentimental o de cualquier otro tipo entre ambas personas, pero ha sido muy inmediato y, efectivamente, está detenido y custodiado por la Guardia Civil», ha añadido.

El delegado del Gobierno ha afirmado que están pendientes de la autopsia para «ir corroborando y uniendo todas esas piezas y que, efectivamente, nos lleven a la conclusión de que ha sido un homicidio y que, tal como ha confesado en primer término, pues lo ha cometido esta persona».

No obstante, Pedro Fernández ha señalado que no se descarta que haya participado alguna persona más o si hay más implicados. «Eso se determina a través de la visualización de cámaras, por lo que en esas cosas hay que esperar. Lo cierto es que hay una persona detenida que se ha entregado esta mañana y que, lamentablemente, ha aparecido el cadáver de una mujer dentro del domicilio».

«El detenido ha dicho, simplemente, que no recordaba bien, que él cree que estaba bajo el estado de droga. Pero eso, ahora mismo, hasta que no se produzcan declaraciones con presencia del abogado designado por el turno de, no tiene mismo ningún tipo de trascendencia desde el punto de vista policial», ha abundado el delegado del Gobierno.

