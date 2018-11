Penas de prisión de cinco y tres años para los padres de Nadia por un delito de estafa El fallo del Tribunal considera acreditado que ambos se enriquecieron en 400.000 euros y les condena también a devolver el dinero a cada una de las personas perjudicadas COLPISA Barcelona Miércoles, 7 noviembre 2018, 11:26

La Audiencia de Lérida ha condenado por estafa continuada y agravada a los padres de Nadia Nerea, la niña afectada de ticotriodistrofia, una de las llamadas enfermedades raras. Impone una pena de cinco años de prisión y multa de 3.000 euros a Fernando Blanco, y de tres años y seis meses y multa de 2.400 euros para Margarita Garau. Considera acreditado que ambos se enriquecieron en 402.232,65 euros y aprovecharon la enfermedad de la menor para «urdir un plan» con el que enriquecerse mediante campañas solidarias. Además, deberán pagar las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

Era el 'negocio' de Fernando y Marga. Gracias a su hija Nadia llegaron a acumular una riqueza que debía servir -supuestamente- para curar a la pequeña de su enfermedad mortal. Argumentaron que tenía que ser operada en EE UU a sabiendas de que no era cierto. Porque Nadia está enferma pero no tiene riesgo de muerte inminente. La niña padece tricotiodistrofia, una enfermedad rara que produce alteraciones en el pelo y la piel y una serie de trastornos neurológicos que impiden un desarrollo intelectual normal, así como envejecimiento prematuro. Algunos de los síntomas y alteraciones que causa son tratables, pero es una enfermedad incurable.

Fernando dijo en varios medios de comunicación que la niña fue tratada de Afganistán, en Houston, en Finlandia, en Rusia... Era mentira. Igual que tampoco se encontró rastro de los doctores de los que el progenitor hablaba con los medios. Tampoco se registró ninguna muerte de algún niño por culpa de dicha enfermedad menor a los cinco años. Nadia no fue dada de alta en ninguno de los hospitales que su padre contaba. El dinero recaudado no había sido usado ni para medicamentos ni para operaciones ni para tratamientos. Nadia estaba enferma pero no tanto. Según la investigación judicial, la familia solo se gastó 295 euros en la mediación de la pequeña. ¿Cómo se gastaron el resto? Aún es una incógnita.

Fernando conmovió a media España con un relato ficticio difundido por varios medios de comunicación. Salió en innumerables platós de televisión acompañado de su mujer y de Nadia. Una novela de mal gusto que tenía poco de verdad. A medida que subía el dramatismo de la historia, la cuenta corriente de la asociación que crearon para gestionar las donaciones incrementaban escandalosamente. «Nadia se muere», decía una y otra vez Fernando.

El hombre - que lleva en prisión desde finales del 2016 - ha insistido durante su defensa en que sí realizó muchos de esos viajes al extranjero y visitas a médicos y curanderos, aunque no pueda probarlo con documentos. El acusado ha sostenido en varias declaraciones que los pagos por esos reconocimientos médicos se hicieron en metálico, sin factura.

Mientras tanto la mujer - que se encuentra actualmente en libertad provisional - ha seguido durante el juicio una estrategia basada en que se limitaba a hacer todo lo que le decía su esposo y que no sabía -aquí nunca nadie sabe nada- cuando éste se iba con la niña, si asistía a un lugar u otro.

Este mismo lunes, Margarita Garau vivió un momento tenso durante una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', donde habló antes de conocer esta sentencia. La madre de la menor aseguró que «lo único que he hecho es estar con mi hija y cuidarla, nada más. Todo lo demás son especulaciones.Es mi hija y me necesita, la he parido yo. Mi hija es mi vida, cojones.», dijo enfadada.