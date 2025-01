Condenado a 24 años por abusar de sus dos sobrinas menores, de las que tenía la tutela

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a 24 años de prisión a un hombre de 57 años por haber agredido sexualmente a sus sobrinas políticas durante el año desde que éstas tenían 7 y 11 años. Se da la circunstancia de que las ... menores se encontraban en acogimiento familiar con el ahora condenado y su esposa, tía materna de las víctimas, por decisión de los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha que les habían otorgado la tutela de ambas. Al mes de convivir con las menores en el domicilio de sus tíos junto a las dos hijas biológicas de éste, el hombre comenzó a agredirlas sexualmente con la excusa de un juego y les advirtió que no debían contar nada si no querían volver a su situación anterior de desamparo pues procedían de una familia desestructurada y en situación de exclusión social.

Las agresiones sexuales se sucedieron entre 2010 y 2019 hasta que una de las niñas fue penetrada analmente por su tío tras suspender un examen de inglés a cambio de no ser castigada. Tras estos hechos, la chica decidió contar lo ocurrido a la profesora de inglés, que lo comunicó al educador social del centro quien, a su vez, lo trasladó a la dirección activando el protocolo de acompañamiento al Centro de la Mujer de Ciudad Real. Al mismo tiempo, las menores relataron lo que estaba ocurriendo a sus primas y éstas a su madre y esposa del ahora condenado. El caso acabó siendo denunciado en los tribunales.

Desatendidas por los servicios sociales

Según la sentencia, las víctimas aún sufren problemas emocionales, alteraciones del sueño, sentimiento de culpa y vergüenza, baja autoestima y estrés postraumático. La resolución judicial también critica la desatención de los menores por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Junta de Castilla-La Mancha.

Además de la condena de prisión, el hombre no podrá acercarse a las víctimas a una distancia menor de 500 metros, ni comunicarse con ellas durante 20 años, al tiempo que se le inhabilita para cualquier profesión que implique contacto directo con menores de edad por un periodo de 18 años. Igualmente deberá indemnizar a las dos sobrinas con un total de 170.000 euros por los daños morales causados y deberá participar en programas formativos de educación sexual. La pena impuesta coincide con la que pedía la fiscalía mientras que las acusaciones particulares solicitaban 30 años de prisión y la defensa la libre absolución. Este último letrado se sostuvo durante el juicio que el testimonio de las dos chicas había sido << incoherente, contradictorio e inverosímil >> y que no había pruebas que incriminaran a su cliente. Las dos víctimas, ahora veinteañeras, acudieron a declarar a la Audiencia Provincial de Ciudad Real protegidas por un biombo para no ver a su tío.