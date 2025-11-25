LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El Patronato de la entidad científica ha aprobado estas medidas por unanimidad en la reunión extraordinaria convocada tras conocerse una denuncia por corrupción

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido hoy de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por corrupción relativa al desvío de ... alrededor de 20 millones d euros en contrataciones irregulares con empresas, ha aprobado por unanimidad despedir a parte del equipo vinculado a la gerencia y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación particular que ha realizado el nuevo responsable de este departamento sobre las cuentas de centro, al frente desde el pasado 1 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  3. 3 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  4. 4

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  5. 5 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  6. 6 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  9. 9

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  10. 10

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas