El calor del verano de 2024, asociado con más de 62.700 muertes en Europa

2024 batió varios récords de temperatura. Fue el año más caluroso desde que existen registros y su verano también se convirtió en el más cálido hasta la fecha. Además, según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', el calor registrado durante la citada época estival estuvo asociada con 62.775 decesos en Europea. La cifra de mortalidad, producida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, es un 23,6% más elevada que las 50.800 estimadas para el verano de 2023 y un 8,1% inferiores a las cerca de 67.900 para el periodo estival de 2022.

El informe, publicado en la revista Nature Medicine, se centró en 654 regiones de 32 países europeos. De todos ellos, Italia fue el que registró el mayor número de decesos asociados al calor, con algo más de 19.000 previstos en el verano de 2024. En las épocas estivales precedentes de 2023 y 2022, Italia también fue el país con mayor mortalidad relacionada con el calor.

España, sin embargo, ocupó el segundo lugar, con más de 6.700 decesos. En este caso, los fallecimientos estimados en 2024 casi fueron la mitad que en 2022 porque las temperaturas fueron más bajas que en los dos veranos anteriores. Por detrás se situaron Alemania, con cerca de 6.300 decesos; y Rumanía, con más de 4.900.

Incidencia

En relación a la incidencia de la mortalidad, los países que experimentaron más fallecimientos relacionados con el calor para el citado periodo fueron Grecia (574 decesos estimados por millón de personas), Bulgaria (530 por millón) y Serbia (379 muertes por millón).

En total, el informe apunta a que en los tres veranos estudiados se habrían producido más de 181.000 muertes relacionadas con el calor en Europa, dos tercios de las cuales se habrían producido en el sur de Europa. Según Joan Ballester Claramunt, autor sénior del estudio, la magnitud de estas cifras pone de manifiesto la necesidad de «fortalecer las estrategias de adaptación, incluyendo el desarrollo y la implementación de una nueva generación de sistemas de alerta temprana de calor y salud».