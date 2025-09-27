LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un termómetro muestra un calor extremo. Shutterstock
Fundación 'la Caixa'

El calor del verano de 2024, asociado con más de 62.700 muertes en Europa

Un estudio liderado por ISGlobal estima en más de 181.000 los decesos relacionados con las altas temperaturas en 2022, 2023 y 2024

La Rioja

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:45

2024 batió varios récords de temperatura. Fue el año más caluroso desde que existen registros y su verano también se convirtió en el más cálido hasta la fecha. Además, según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', el calor registrado durante la citada época estival estuvo asociada con 62.775 decesos en Europea. La cifra de mortalidad, producida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, es un 23,6% más elevada que las 50.800 estimadas para el verano de 2023 y un 8,1% inferiores a las cerca de 67.900 para el periodo estival de 2022.

El informe, publicado en la revista Nature Medicine, se centró en 654 regiones de 32 países europeos. De todos ellos, Italia fue el que registró el mayor número de decesos asociados al calor, con algo más de 19.000 previstos en el verano de 2024. En las épocas estivales precedentes de 2023 y 2022, Italia también fue el país con mayor mortalidad relacionada con el calor.

España, sin embargo, ocupó el segundo lugar, con más de 6.700 decesos. En este caso, los fallecimientos estimados en 2024 casi fueron la mitad que en 2022 porque las temperaturas fueron más bajas que en los dos veranos anteriores. Por detrás se situaron Alemania, con cerca de 6.300 decesos; y Rumanía, con más de 4.900.

Incidencia

En relación a la incidencia de la mortalidad, los países que experimentaron más fallecimientos relacionados con el calor para el citado periodo fueron Grecia (574 decesos estimados por millón de personas), Bulgaria (530 por millón) y Serbia (379 muertes por millón).

En total, el informe apunta a que en los tres veranos estudiados se habrían producido más de 181.000 muertes relacionadas con el calor en Europa, dos tercios de las cuales se habrían producido en el sur de Europa. Según Joan Ballester Claramunt, autor sénior del estudio, la magnitud de estas cifras pone de manifiesto la necesidad de «fortalecer las estrategias de adaptación, incluyendo el desarrollo y la implementación de una nueva generación de sistemas de alerta temprana de calor y salud».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 La otra cara de la feria
  3. 3 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  4. 4

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  5. 5

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  6. 6

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  7. 7

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  8. 8

    La sagrada vendimia del monasterio de La Estrella
  9. 9 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  10. 10 Escobar, satisfecho con los sanmateos, pide disculpas por el pago de los hinchables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El calor del verano de 2024, asociado con más de 62.700 muertes en Europa

El calor del verano de 2024, asociado con más de 62.700 muertes en Europa