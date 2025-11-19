Caixa Proinfancia facilita la participación de niños en situación vulnerable en campamentos de verano

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:21 Compartir

Como cada año, muchos niños han comenzado ya las actividades y campamentos de verano. Pero, ¿qué ocurre con los menores en situación de vulnerabilidad?, ¿qué pasa con los que no pueden pagar este tipo de actividades ni permitirse unas vacaciones?, ¿cómo se organizan las familias con menos recursos para conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos? Las activades de verano de CaixaProinfancia, organizadas con la colabración de YMCA en Logroño, facilitan que varias familias riojanas puedan acceder a estos campamentos y colonias urbanas. En total, en las colonias han participado 10 niños por turno, que coinciden con otros de programas de YMCA, en total hay 40 participantes a la semana.

En cuanto al campamento en Salduero, se realiza en una instalación en el centro del pueblo, a 41km de Soria. Allí, los niños conviven durante 14 días y realizan diferentes actividades en un entorno rural y rodeado de naturaleza. Del programa Proinfancia acuden 10 participantes, y en total de La Rioja van 30 menores y una vez allí se juntan con otros participantes de Madrid, cubriendo un total de 100 plazas. Las familias participantes en el programa deben tener hijos de 0 a 18 años y además deben cumplir unos requisitos económicos, que indican que no pueden costearse los servicios que tiene el programa de otra manera. La valoración se haces desde la entidad coordinadora, Cruz Roja. Tras el análisis de toda la información recabada, se hace un análisis y diagnóstico inicial para valorar la situación de vulnerabilidad de la familia y derivarles a los servicios del programa que necesiten;refuerzo educativo, atención psicológica, tiempo libre, campamentos, entre otros.

Una de las familias que participan este verano en este proyecto está compuesta por una madre y un hijo de 17 años que han preferido mantener el anonimato, pero que quieren contar su positiva experiencia en estos campamentos. La madre considera que «es una oportunidad muy buena, porque de otra forma mi hijo no tiene posibilidad de ir a un campamento por el coste que tienen».

Explica que el año pasado estaban buscando opciones de ocio como un centro jóven y a través de la asociación de Pioneros les informaron de la posibilidad de participar en el programa de campamentos que tenia Cruz Roja, «donde nos informaron de las diferentes posibilidades que había para mi hijo y, de ellas, la que me pareció mejor fue la de ir a un campamento de 14 días en Salduero».

Decidió inscribir a su hijo porque «es un poco tímido, y me pareció que era una forma de que conociera a otros chavales de su edad, que estuviera fuera de casa para que poco a poco vaya siendo mas autónomo, realizara actividades de tiempo libre, deporte y también se ocupara de alguna responsabilidad, como organizar su ropa, ayudar a poner la mesa, organizar actividades…», relata. «Pensé que era una oportunidad para que se abriera. La experiencia fue muy positiva, al principio no quería ir, estaba hasta enfadado conmigo, subió al autobús con cara seria, pero una vez allí conoció a mas chicos de su edad de Madrid y Logroño, y conectaron bien, y a día sigue manteniendo contacto con ellos». Explica que «de hecho, esta segunda vez, fue mi hijo quien me pidió volver, ya que algún amigo del campamento del año pasado sí que iba a ir y le preguntaron si el iba a volver.

Por suerte este año también puede participar en el campamento de YMCA en Salduero, que va a ser en agosto».

A este madre de familia uniparental, lo que mas le gustó fue «lo feliz que estaba al llamarme por teléfono y todo lo que vivió allí: subir al monte del águila, bañarse en el rio, hacer deporte, excursiones a un lago cercano…Y sobre todo las nuevas amistades». «Este segundo año, a diferencia de la primera vez, está muy motivado en asistir ya que va a coincidir con los amigos que hizo el año pasado».