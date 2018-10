Western, un clásico del desierto andaluz Actividades infantiles en Tabernas, durante la celebración del festival de cine. :: turismo andaluz Almería Western Film Festival cita en Tabernas a las figuras de referencia del género con diez largometrajes que harán las delicias de los nostálgicos de las películas del Oeste E. T. P. MADRID. Miércoles, 3 octubre 2018, 23:08

Almería Western Film Festival (AWFF), del 9 al 13 de octubre en Tabernas y los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, ha presentado los contenidos de su VIII edición. El Festival demuestra su posicionamiento internacional, siendo el único en su género en Europa, con el crecimiento exponencial en el número de inscripciones pasando de 100 en 2017 a más de 1.600 en 2018. El programa reúne diez largometrajes, siete de los cuales son de estreno en España, cuatro de estreno europeo y uno a nivel mundial, así como veinte cortometrajes en Sección Oficial, procedentes de cuatro continentes. En total, se desarrollarán alrededor de medio centenar de actividades pedagógicas y culturales, una oferta para todo tipo de públicos, siendo de acceso libre y entrada gratuita.

La Alcazaba de Almería fue el entorno elegido para presentar la programación de la próxima edición, que ha contado con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, el delegado de Turismo, Alfredo Valdivia, el diputado provincial de Cultura de la Diputación de Almería, Antonio J. Rodríguez, el alcalde de Tabernas, José Díaz y el director del Festival, Juan Francisco Viruega. Además, han estado presentes representantes de las distintas entidades colaboradoras del Festival, así como cineastas y aficionados de la provincia. La presentación ha contado con la actuación del saxofonista almeriense, Juanma Linde que ha estado acompañado por la cantante Mar Venzal, interpretando bandas sonoras de conocidas películas.

En las secciones oficiales a competición, la presencia femenina vuelve a ser relevante en la dirección, producción e interpretación. La muestra se estructura en Largometrajes, Cortometrajes Western y Neo-western, Retrospectiva, y se incorpora una nueva sección denominada Panorama, con tres documentales fuera de competición y que tendrán su estreno absoluto en el Festival. AWFF acoge de nuevo la presentación de obras literarias, mesas de debate, encuentros con el público, conciertos y actividades para el público infantil.

«Tras varios meses de visionado, el resultado es una sección oficial que equilibra nuevamente el western clásico con historias contemporáneas fundamentadas en los arquetipos propios del western. Este fue uno de mis objetivos, modernizar la programación reservando el subgénero del spaguetti western para la Sección Retrospectiva y ennoblecer la Sección Oficial como una ventana para la exhibición de películas que muestren los nuevos itinerarios del género, como resultado de los lenguajes postmodernos del siglo XXI, la hibridación y la adaptación de los temas tradicionales del western a las nuevas problemáticas sociales», ha señalado el director del Festival.

Programa ambicioso

En la muestra de largometrajes, tres de ellos son de nacionalidad estadounidense, dos españoles, dos australianos, uno francés, uno holandés y otro alemán. «Esta es la programación más ambiciosa hasta el momento, con una Sección Oficial cuyas obras y jurados siguen las directrices y el reglamento de los festivales internacionales de categoría A. Por ello, se han descartado largometrajes que ya han tenido una carrera comercial en la cartelera española, priorizando las obras de autor o aquellas que aún no tienen cerrada su distribución en Europa», señala Viruega.

'Gone are the days', de Mark Gould, será la película de inauguración del Festival, fuera de competición, con estreno absoluto en Europa. También será la primera vez que se proyecten en el continente 'Cassidy red', 'Dead men', 'The decadent and depraved' y 'Ultravokal'. Varios directores y productores de estos largometrajes han confirmado su presencia para presentar estas obras durante el Festival.