Spiderman vuela sin motor Parkour neoyorquino con telarañas. Spiderman vuelve en un exclusivo para PlayStation 4, que cumple más que de sobra y que hará las delicias de los fans y los no tan fans de la saga JUANJO BILBAO Martes, 25 septiembre 2018

Dos largos años han transcurrido ya desde que supimos que Sony andaba detrás de una nueva versión de Spiderman, así que las noticias sobre él nos han ido llegando con cuentagotas desde el primer tráiler, de menos de un minuto, que vimos en la feria de videojuegos E3 del 2016.

Ahora la nueva cara consolera del héroe arácnido ya está aquí y se puede decir que ha aterrizado de pie... Nunca mejor dicho, porque Spiderman contará con una impresionante recreación de Nueva York para moverse por ella, de telaraña en telaraña y de rascacielos en rascacielos. Una especie de parkour sin límite en una ciudad que vive a los pies de Peter Parker, con niños jugando al baloncesto, taxis cruzando la séptima con la octava, gente tomando el sol en las piscinas comunitarias de las azoteas... y que mejor plan que descansar sobre una cornisa para ver el espectáculo desde arriba mientras piensas como sacarle el mejor partido al modo foto. Una gozada, vamos. Desde luego, las animaciones de los vuelos sobre el vacío de los rascacielos enganchan y constituyen uno de los placeres más recomendables del título desde el primer momento.

Marvel's Spiderman | Insomniac Games Plataforma PlayStation 4 ¿Cuándo? Desde el 7 de septiembre

Pero claro, como diría el tío Ben, uno de los más entrañables personajes de la saga, «un gran poder conlleva una gran responsabilidad», así que no todo va a ser balancearse y quedarse mirando al mundo desde el infinito. 'Marvel's Spiderman' cuenta con una dinámica de mundo abierto, con misiones principales, secundarias y objetos coleccionables esparcidos por toda la ciudad, desde mochilas, torres de radio, peleas callejeras y otros elementos desbloqueables que añadirán duración al juego.

Un arácnido distinto

Y ojo. Que Peter Parker quizá no sea el hombre araña que conocías o el que has visto en las películas. Esta vez, además de luchar contra la delincuencia y ponérselo difícil a los malos de Nueva York, el personaje se debate entre equilibrar el caos de su vida personal, pagar el alquiler y llegar a cenar a casa de su tía May.

El guión, sin ser una maravilla a lo 'The Witcher 3' , logra captar la atención del jugador, que se adentra en la historia y los conflictos de un personaje con más matices, por ejemplo, que en las últimas adaptaciones cinematográficas, habiendo incluso momentos donde la narración deja paso a otros personajes en detrimento del propio Peter Parker.

Pero no nos engañemos. Además de momentos dramáticos y profundos, Spiderman también tendrá que soltar mandobles contra una ristra de enemigos casi inacabable. Y este es otro de los aspectos que más brilla en esta nueva entrega. Además de puños y patadas enlazados en combos cada vez más espectaculares, las telarañas volverán a ser las mejores aliadas del superhéroe, válidas tanto para arrebatar las armas de los enemigos como para caer desde ellos desde las alturas cuando menos se lo esperan. Además, la ciudad está viva, y lo mismo que pasa del día a la noche o de una mañana soleada a una tarde encapotada y lluviosa, Spiderman puede interactuar con ella en su propio beneficio. Toda la Gran Manzana, de hecho, está preñada de posibilidades para el héroe arácnido... desde trepar por las paredes y lanzar papeleras, puertas de vehículos o tapas de alcantarilla contra los enemigos... hasta intervenir en sucesos aleatorios tales como secuestros, atracos, persecuciones o amenazas de bomba y perseguir a los culpables.

Y no terminan aquí las novedades del título. Por ejemplo, el jugador contará con una lista de hasta 27 trajes distintos, aparecidos en uno u otro momento de la saga, cada uno con características y poderes diferentes. Asimismo, el hombre araña aparece absolutamente adaptado a los tiempos que corren. En su smartphone aparecerán misiones y actividades secundarias necesarias para subir de nivel y desbloquear otros bonus como objetos, combos de lucha y trajes, además de comunicarse a través de WhatsApp, escuchar el podcast del periodista J. Jonah Jameson y tener cuenta oficial en Twitter.

Así que el exclusivo para PlayStation 4 que ha creado Insomniac Games cumple más que de sobra en muchísimos detalles y, desde luego, hará disfrutar tanto a los seguidores de la saga como a los no tanto, quizá porque sea la mejor adaptación consolera hasta la fecha del superhéroe arácnido.