- ¿Acusa a los medios de la llegada de Trump a la presidencia?

- Sí. Tuvieron mucha culpa porque las audiencias se disparaban cada vez que le sacaban en pantalla hablando del muro que iba a construir en la frontera con México. Trump no cayó del cielo, fue el resultado de una larga espiral que culminó en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia.

- ¿Qué le motivó a dirigir el filme?

- La situación de urgencia que se vive en EE UU. Esta es mi película más emocional y, tal vez, la más importante. Quiero contribuir con ella a la caída de Trump. Tenemos que acabar con el sistema corrupto que le puso en la presidencia. Trump es nuestro Frankenstein y nosotros somos su doctor Frankenstein. Esta puede ser mi última película, porque existe un proceso dedicado a minar nuestra democracia, hasta el punto de sentirme en las trincheras de la resistencia francesa.

- Existe un cambio real de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2020.

- Todos tenemos la oportunidad de abrir los ojos, este documental es una llamada al activismo y a la resistencia. La única forma de conseguir que se haga justicia es poniéndose en pie. No de forma violenta, por supuesto, pero con seguridad y no dejando que nos quiten las libertades civiles.

- ¿Ha perdido Michael Moore su sentido del humor?

- No, pero admito que la situación del país me ha obligado a cambiar mi forma de dirigir. Yo no voy a hacer bromas sobre Trump. No puedo reírme. No hay nada divertido ante lo que está ocurriendo. Soy uno de los pocos que le tomó en serio desde el principio. Nunca he pensado que fuera divertido, al contrario, creo que es un genio, uno de los mejores actores de la historia.