Tomatito y Mercé traen 'De verdad' al Bretón para reivindicar el flamenco «como cultura» José Mercé y Tomatito, en su concierto del pasado 22 de agosto en el festival 'Flamenco on fire', de Pamplona. :: / Efe / Jesús Diges El cantaor de Jerez y el mítico tocaor de Camarón regresan por sus fueros al cante jondo con una colección de temas clásicos del repetorio PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Sábado, 7 septiembre 2019, 11:17

Dos grandes genios del flamenco tienen una cita esta noche (20.30 horas en el Teatro Bretón) con el cante grande y el toque esencial: José Mercé (el cantaor que más discos ha vendido en la historia) y 'Tomatito', el gran escudero a la guitarra de Camarón de la Isla, que con incursiones contadas con cantaores como Enrique Morente, ha buscado en el jazz y el mundo clásico caminos para su expresión con la guitarra y ahora vuelve al flamenco por derecho. Ambos han unido sus fuerzas, su talento y su alma para grabar un disco titulado 'De verdad' y realizar una gira que les está llevando por medio mundo. «En esta obra tocamos todos los palos que afortunadamente existen en el flamenco: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas...», subraya el tocaor de Almería: «Yo nunca me he ido del flamenco: hago otras cosas pero siempre suena el flamenco ahí. Siempre reivindicamos el flamenco. Yo seré flamenco hasta que me muera».

El cantaor de Jerez ahonda en la misma idea: «Los dos hemos nacido flamencos, en un entorno familiar muy flamenco y, aunque muchas veces la gente vea que yo estoy haciendo una canción pop, es porque en ese momento estoy haciendo otra historia. Otra cosa es que cante una canción como 'Al alba' como un cantaor. Igual cuando hice el disco de duetos. Pero eso no es flamenco. Flamenco es lo que hemos grabado en este disco y lo que hacemos en los conciertos», destaca el cantaor.

Con 19 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara o Louis Armstrong, entre muchos otros artistas. Tomatito, por su parte, estuvo hace cuatro años en los Jueves Flamencos y su trabajo más destacado son los dos discos que ha grabado con el pianista de jazz-latino Michel Camilo.

Ficha Cante y toque José Mercé y Tomatito. Banda José del Tomate (guitarra), Piraña (percusión), Kiki Cortiñas, Miguel de la Tolea, Chícharo de Jerez y Mercedes García (coros, compás y palmas). Lugar y hora Teatro Bretón a las 20.30 horas. El concierto dura una hora 45 min. sin entreacto.

Además, ésta es la primera vez, desde la muerte de Camarón, que Tomatito graba todo un disco junto a un cantaor: «Cuando me dicen que el fallecimiento de Camarón me ayudó a hacerme solista yo siempre contesto que yo habría preferido mil veces que él siguiera aquí para no haber tenido que hacerme solista. Ahora me apetecía hacer un disco con José, compaginando el papel de guitarrista y productor». Mercé y Tomatito, cada uno por su lado, han coqueteado a lo largo de sus respectivas carreras con el pop o el jazz.

Ambos han alcanzado las mayores cotas de popularidad en cada uno de los estilos que han tocado, pero ambos necesitaban volver artísticamente a sus orígenes musicales: «Después de hacer un disco como 'Aire', con todas las críticas que recibí, de que me pusieran como los trapos, después de que se reconociera como el disco de flamenco más vendido de la historia, con un doble platino, yo quiero decir que yo sí reivindico el flamenco. Y en este disco nos hemos puesto serios. Aquí no hay frivolidad. No tocaba hacerlo».