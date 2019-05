El Teatro Bretón de Logroño acogerá del 5 al 9 de junio siete funciones de 'The Hole Zero' Se trata de la tercera entrega del show que mezcla cabaret, circo y club erótico J. SAINZ Logroño Miércoles, 22 mayo 2019, 14:23

Fiestón años ochenta como aperitivo a San Bernabé. Del 5 al 9 de junio, cinco días prefestivos en Logroño, el Teatro Bretón acogerá siete funciones de 'The Hole Zero', la tercera entrega del popular espectáculo de la productora Lets Go que mezcla cabaret, humor, números de circo y club erótico. Con la Terremoto de Alcorcón como maestra de ceremonias (los tres primeros días) y el humorista barcelonés Txabi Franquesa (los dos últimos), dirección artística de Iñaki Fernández y más de una veintena de artistas sobre el escenario, 'The Hole Zero' regresa a los orígenes del exitoso 'agujero' con casi más de seis mil entradas a la venta en el Bretón antes de las fiestas logroñesas.

Los dos espectáculos anteriores tenían toques de cabaret berlinés y de revista española respectivamente. En esta ocasión, 'The Hole Zero' se inspira en los años ochenta y la escena artística de Nueva York, pero el espíritu es el mismo: «Es un fiestón», ha dicho la actriz Lorena Calero, la Diva del show, al presentarlo esta mañana en Logroño junto a Carlos Alexandre, representante de Lets Go. «Te mete en ese ambiente de los ochenta, un poco canalla, un punto sexy, muy divertido y con unos números de circo espectaculares», afirma Calero.

Con entradas entre 22 y 38 euros, las funciones programadas son Miércoles 5 de junio: 20.30 h Viernes 7 de junio: 19 y 22.30 h Sábado 8 de junio: 19 y 22.30 h Domingo 9 de junio: 17.30 h

«Siempre es un espectáculo diferente», ha asegurado Alexandre. Más aún con dos maestros de ceremonias diferentes: «La Terremoto le da un aire más gamberro y Txabi Franquesa un humor muy picante«, explica Calero. Y en ambos caso intentando »que el público olvide las preocupaciones y pueda disfrutar del momento«. Contra lo que se pueda creer, Calero sostiene que »todos los 'Holes' te hacen pensar«. »Cuando sales de verlo, tu forma de ver la vida ha cambiado«. Eso dice la Diva.

Nochevieja en el Studio 54: «el camino del exceso»

El argumento: «El Maestro de Ceremonias (MC) ha dejado España cruzando el charco rumbo a Nueva York, donde se convierte en anfitrión del Studio 54, el máximo exponente de la modernidad, la libertad y la diversión, cuyo lema era 'El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría'. El punto de encuentro para todo el que era «alguien» en el mundo del arte y la creatividad. ¿Qué mejor caldo de cultivo para el nacimiento 'del Agujero'? Por si esto no fuera suficiente, estamos en la nochevieja de 1979, un cambio de década histórico a ambos lados del Atlántico. En esta icónica noche de desenfreno, nuestra MC se enfrentará a su mayor obstáculo, a lo que le impedía reencontrarse con alguien muy especial. ¿Conseguirá superarlo? Solo lo sabrás si entras en 'The Hole Zero'«.

En esta ocasión el show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma diferente a los anteriores espectáculos: Deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de finales de los '70 y principios de los '80. «Una fiesta en la que todos participan y al más puro estilo The Hole: con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas, con la música como un elemento indispensable dentro del show, con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y diversión asegurada. Y cómo no, con una historia de fondo que actúa como hilo conductor de todo el espectáculo, que explica el origen de 'The Hole'. Y es que llevamos entrando en el Agujero desde el año 2011, y ya va siendo hora de desvelar cómo se abrió«.

Tras el éxito de las dos anteriores producciones 'The Hole' y 'The Hole 2', que han conseguido que solo en España más de un millón y medio de espectadores entren en el Agujero, ambos shows siguen su frenética trayectoria. The Hole, tras visitar más de 40 ciudades españolas, ha saltado nuestras fronteras para abrir nuevos agujeros en México D.F., cerrar el año en Milán, recibir a los Reyes Magos en París, aterrizar en plena calle Corrientes de Buenos Aires, tomar unas cervezas en Colonia, Alemania, y continúa su gira nacional.

Avalado por los logros de sus hermanos mayores, por aclamación popular, por la insistencia de los 'holerseguidores' del show, por el interés de los circuitos teatrales y para que la diversión canalla no decaiga, llega 'The Hole Zero'. El espectáculo comenzó la gira tras un gran éxito en Madrid y lo hace con muchas sorpresas: diferentes maestros de ceremonias y números distintos con nuevos artistas de primera línea internacional que hacen que 'The Hole Zero' sea «un espectáculo vivo y en constante cambio». Éste es uno de los motivos que hacen que los 'theholers', entren y salgan del Agujero en repetidas ocasiones.Y una aclaración: no es necesario haber visto 'The Hole' ni 'The Hole 2' para disfrutar de 'The Hole Zero'.