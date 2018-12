La tapa musical, dos días

La tapa musical se amplía a dos días a partir de ahora. Hoy viernes actuarán Two Rebels (soul, blues), Sirens Please (rock en formato acústico) y Luis Herrera Sax Live (saxofón y dj), en la calle Gonzalo de Berceo (Plaza Valcuerna) entre las 20 y las 22 horas, 40 minutos cada artista.

La ficha Dónde Calles Gonzalo de Berceo y Siete Infantes de Lara. Cuándo Vviernes 21 de diciembre (22.00 horas) y sábado 22 de diciembre (13.00) Entradas Entradas gratis.

Mañana, sábado, los conciertos en la zona de tapeo de la capital riojana se llevarán a cabo en la calle Siete Infantes de Lara desde las 13 horas, hastas las 15. También 40 minutos por banda y tocarán Micelio (blues, rock), Two In Harmony (pop, blues) y Bass In a Voice (pop, rock)