«No suelo hacer películas normales», dice Uma Thurman

Musa del cine de Tarantino en los 90, Uma Thurman representa a la perfección a la mujer del siglo XXI. Detrás de su fachada de mujer icono se esconde una madre a quien le faltan horas y que vio su carrera marchitarse por la presión de Harvey Weinstein, como ella misma expuso en una carta firmada en el 'New York Times'.

- ¿Ha pasado ese momento decisivo de muchas actrices, que ven su carrera desde otra perspectiva?

- Por supuesto. He pasado mucho tiempo sin trabajar. Mi hija está empezando en esta profesión y me hace feliz verla dar sus primeros pasos, aunque, como madre, me de miedo. No solo por mi hija, sino por las hijas de todos, es necesario el diálogo que se está creando sobre el maltrato a las mujeres. Hay que acabar con la represión de su talento. Como mujer que ha trabajado toda su vida, desde los 15 años, puedo sentirme orgullosa de haber sobrevivido, pero no niego los altibajos de mi carrera.

- Uno tiene que luchar por ser reconocido en cualquier trabajo, pero en Hollywood mucho más.

- Es cierto, en esta profesión hay que tener suerte. Es una carrera donde la imagen y el ego van de la mano para conseguir el éxito. Lo importante es no frustrarse. Supongo que tengo un gusto ecléctico, no suelo hacer películas normales y me gusta sorprender a todo el mundo.

- ¿Qué retos enfrenta como mujer en estos momentos?

- Mi preocupación son mis hijos, pero una madre no puede olvidarse de sí misma. No les ayuda a ellos que estés a su servicio. Creo que es muy importante mantener un mundo creativo, personal, y encontrar ese equilibrio es muy difícil. Durante años me negué a rodar fuera de en Nueva York para atender a mi familia.