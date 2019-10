El Stereo de Logroño continúa apostando por el directo Jueves, 3 octubre 2019, 13:30

La programación de octubre en el Stereo Rock And Roll Bar de Logroño comienza mañana con Caustic Roll Dave & Mike Mariconda, desde Barcelona. Presentará su ep 'Between You And Disaster'.

El sábado llega The Boo Devils de Madrid, con su nuevo trabajo discográfico que se titula 'Devil-o-matic'.

No habrá que esperar al próximo fin de semana para seguir disfrutando del directo ya que el miércoles 9 está prevista la actuación de The Godfathers, banda mítica del Reino Unido.