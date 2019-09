Senda Viva organiza el día 27 un evento nocturno con once experiencias de «terror extremo» Cartel de presentación de la noche de terror en Sendaviva / L.R. L.R. Viernes, 20 septiembre 2019, 12:34

El parque Sendaviva ha organizado el día 27 de septiembre el «siniestro evento» 'No exit horror nights', donde se vivirán once experiencias «de terror extremo» repartidas por todo el parque. Con el lema 'Mañana tu familia recibirá malas noticias', Sendaviva ha preparado su particular 'scream park' para adultos apasionados del miedo, una vivencia nocturna recomendada para mayores de 16 años.

El evento nocturno, de tres horas de duración, comenzará a las 22 horas y concluirá a la 1 de la madrugada. Los visitantes se enfrentarán a 11 experiencias, con cinco espacios de 'Extreme horror', entre ellos una «triple experiencia única», con tres habitaciones de tres niveles distintos de terror, «donde los visitantes se convertirán en huéspedes del 'Hostel', serán secuestrados y uno de ellos será el elegido para ser torturado», según informan desde el parque.