Rubén Pozo trae su gira 50Town a Logroño el 5 de diciembre

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:03

Comenta

El músico Rubén Pozo, acompañado por su banda Los Chicos de la Curva, hará parada en Logroño con su gira 50Town. La cita será el 5 de diciembre en la Sala Stereo R'n'R, según anuncia el cartel oficial del tour. Las entradas ya están disponibles a través de la web rubenpozo.com.

La gira 50Town nace en torno al último trabajo del artista, un proyecto que celebra más de dos décadas de carrera sobre los escenarios y que consolida a Pozo como una de las voces más reconocibles del rock en español.

Una trayectoria marcada por el rock y la autenticidad

Rubén Pozo se dio a conocer como cofundador de la banda Pereza, uno de los grupos más influyentes del pop-rock español de los 2000. Junto a Leiva firmó éxitos como Princesas, Todo o Estrella Polar, convirtiéndose en referente de una generación que encontró en sus letras cercanas y su sonido guitarrero una identidad propia.

Tras la separación del dúo, Pozo emprendió una carrera en solitario que ha dejado discos como Lo que más, En marcha, Habrá que vivir o Vampiro. Su estilo, directo y sin artificios, mantiene intacta la esencia del rock hecho a golpe de guitarra, al tiempo que muestra una faceta más introspectiva y personal en sus composiciones.

En los últimos años, Pozo ha reforzado su presencia en directo, convertido ya en un habitual de salas y festivales de todo el país, y reconocido por su cercanía con el público y la honestidad de sus conciertos.

Un concierto para los amantes del rock

El recital en Logroño promete un recorrido por su repertorio en solitario y por algunos guiños a su etapa en Pereza, en un formato eléctrico que destaca por su energía y su conexión con los asistentes.

Rubén Pozo regresa así a La Rioja con una propuesta que combina presente y pasado, siempre fiel a una manera de entender el rock: sin etiquetas, sin prisas y con canciones que funcionan tanto en grandes escenarios como en salas íntimas.

