No rompas la hucha Red Dead Redemption 2. Cualquier euro que hayas ahorrado durante el verano te vendrá de pelras para resistir la avalancha de juegazos que llega en setiembre y octubre JUAN A. SALAZAR Viernes, 31 agosto 2018, 11:33

Será estrategia de los gurús del marketing, o quizá sea norma general no escrita, pero el verano, y agosto en particular, no parece ser el mejor mes para lanzar al mercado casi nada. Al parecer, estos meses los dedicamos a otros quehaceres más refrescantes que a hacernos con lo último en cine, en series... o en videojuegos. Por eso, suele ocurrir que, dejado atrás el mes de agosto, la oleada de lanzamientos y estrenos se vuelve imparable y, a veces, indetectable.

La mayoría de los grandes estudios descargan en estos meses parte de sus grandes esperanzas para la nueva temporada que se avecina, algo que eleva la competencia a niveles no vistos en otras épocas del año. Y el final de 2018 viene cargado de decisiones fuertes.

1. Shadow of the Tomb Raider

PS4 Xbox One PC

Lara Croft vuelve para poner punto y final a esta nueva trilogía que comenzó con 'Tomb Raider' (2013) y continuó con 'Rise of the Tomb Raider'. Con unas mecánicas parecidas a su antecesor, se habla de que la recreación de la ciudad inca de Paititi es la mayor de toda la saga de la exploradora, además de añadir 13 horas más de historia principal y una enorme cantidad de puzles y tumbas que elevan mucho el contenido total desbloqueable del juego.

2. Red Dead Redemption 2

PS4 Xbox One PC

Ya se han podido ver algunos tráilers, pero si algún juego debería retrasar tu momento de romper la hucha sería éste. De los creadores de GTA, la primera entrega data de 2010 y supuso un soplo de aire fresco para los juegos de mundo abierto. Jugable, divertido, extenso y novedoso, la historia de John Marston atrapó y atrapó a cada vez más jugadores... y ocho años después la segunda parte viene a recoger el testigo de aquella gran historia.

3. COD: Black Ops 4

PS4 Xbox One PC

El lanzamiento del nuevo 'Call of Duty: Black Ops 4' vendrá determinado por la cercanía respecto al del 'Battlefield V',una semana después. Tomando como referencia la acogida de la versión anterior de ambos títulos, parecería claro que Battlefield promete más y de más calidad que su competidor. Pero, quizá las cosas no sean tan lógicas como aparenten. Es conocido el batacazo general que sufrió EA con el último 'Call of Duty World War 2' y, sin embargo, a pesar de esto EA logró reconducir finalmente la situación... quién sabe si a tiempo. Pese a que el descontento inicial casi desterró a 'Call of Duty' de los gameplays de youtube, eso no significó que los usuarios dejaran de jugar... y unas mejoras algo tardías, pero necesarias, terminaron por redimir el título justo a tiempo. Además, se rumorea que el nuevo lanzamiento tendrá un modo de juego battleroyale. ¿Os suena?

4. Battlefield V

PS4 Xbox One PC

Se puede decir que 'Battlefield 1' le comió la tostada absolutamente al anterior 'Call of Duty'. La apuesta por la Primera Guerra Mundial y por la verosimilitud y el rigor histórico surtió sus efectos y dejó prendados a la mayoría de los jugadores desde el minuto uno. Así que las perspectivas de un salto de Battlefield a la Segunda Guerra Mundial en 2019 fueron, desde luego, muy halagüeñas desde el principio. Sin embargo, parece que una inesperada polémica en torno a la presencia masiva de mujeres soldado en el juego ha empañado, de momento, el proceso de venta y de reservas. Por si acaso, Aleksander Grønda, director ejecutivo de DICE, ya se ha encargado de asegurar que «van a priorizar siempre la diversión sobre la autenticidad».

5. Life is Strange 2

PS4 Xbox One PC

La aventura gráfica pausada, llena de dilemas y decisiones morales, a la que nos tiene acostumbrados 'Life is Strange' vuelve al final de septiembre. Esta vez contará con cinco nuevos episodios, en los que una pareja de hermanos deberá atravesar Estados Unidos hasta llegar la ciudad natal de su familia, Puerto Lobos, México. Un viaje lleno de nuevos personajes, escenarios y en el que deberemos guiar y educar al hermano pequeño.

6. PES 2019

PS4 Xbox One PC

Ayer mismo se puso a la venta el nuevo Pro Evolution Soccer, un auténtico referente en lo que a simuladores deportivos se refiere, y que volverá a pelear con FIFA 19 por la supremacía de los juegos de fútbol. Ya hace tres años que los japoneses de Konami dieron un auténtico salto de calidad y, desde entonces, la saga PES puede codearse con cualquier otro juego de simulación futbolera... pero esta vez han ido un poco más lejos y han puesto el acento, sobre todo, en la verosimilitud y el realismo, tanto en la propia jugabilidad como en el entorno futbolero.