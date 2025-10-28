Riojazz arranca este domingo con la recreación de un funeral en Nueva Orleans por las calles de Logroño

La Rioja Martes, 28 de octubre 2025, 19:02 Comenta Compartir

El jazz sonará con fuerza durante una semana en La Rioja. Este domingo 2 de noviembre arranca la V edición de la Semana de la Cultura del Jazz, Riojazz, un festival que se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de este género musical que presenta una programación variada y dirigida para todos los públicos y «que combina tradición, innovación y talento local», explican desde la organización.

«Uno de los principales atractivos de este año será el funeral al estilo Nueva Orleans que servirá de preámbulo al festival este mismo domingo al mediodía», indican, y es que, de este modo, se «revivirá esta tradición en la que se llenan las calles de música para celebrar la vida de la persona, así como el duelo por su muerte».

En este espectáculo se incluirá una banda de dixie, a cargo de la legendaria banda riojana Dixiemulando, su 'Gran Marshall', un coro gospel y, por supuesto, «el ataúd con el finado». Tras el cortejo, se celebrará el espectáculo 'Esto no es una misa góspel', «con su reverendo, banda en directo, trío de metales y un coro góspel de más de 30 voces creado para este espectáculo», detallan.

El pasacalles del funeral partirá a las 12.00 horas desde El Moderno y recorrerá la calle Laurel hasta la Sala Fundición donde se celebrará el espectáculo a partir de las 13.00 horas.

Conciertos y escenarios

El concierto «estelar» de esta edición se celebrará el viernes, 7 de noviembre, a las 20.00 horas. Lo acogerá el Centro Fundación Ibercaja estará protagonizado por Marcos Collado y los Guardianes del Compás, «un cuarteto liderado por el reconocido guitarrista mallorquín, donde desarrolla, a través de sus propias composiciones, un repertorio más jazzístico y en un formato más acústico de lo que en él es habitual, rindiendo homenaje a discos y autores que supusieron una fuente de inspiración en el desarrollo de su carrera», indican..

La Rioja Big Band, que organiza el festival, traslada este año su tradicional concierto a Calahorra. Será el 8 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra, y contará con «la prodigiosa voz del calagurritano Daniel Amatriáin».

El programa de Riojazz incluye también el concierto del pianista Germán Barrio, que ofrecerá un recital de ragtime combinado con obras de los compositores franceses Debussy, Satie o Ravel, influenciados por este estilo musical. Tendrá lugar el 5 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Café Moderno.

El festival quiere destacar en la programación «la actuación de la joven cantante riojana Alejandra Bartolomé que en la actualidad se encuentra cursando sus estudios superiores de jazz en Musikene y lidera el grupo White Carters, una banda de funk, soul y R&B, formada por ocho miembros en el que mezclan temas modernos y antiguos de estos géneros con composiciones propias«. Actuarán el 6 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Sala Fundición.

Completa los conciertos Santolayas Dúo. Actuará en la Librería Santos Ochoa el lunes 3 de noviembre, a las 19.00 horas y la actuación de la cantante navarra Mar Ruiz, acompañada de su trío, que interpretará una selección de estándares de jazz el martes 4 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Café Bretón.

Antes del broche final el Museo Würth La Rioja será el escenario del Concierto Didáctico para jóvenes estudiantes y el concierto de La Fundición Big Band, cantera de La Rioja Big Band, dirigido a las familias. Está programado El domingo, 9 de noviembre, a las 12.00 horas. Por la tarde, a las 20.00 horas, en la Sala Fundición se celebrará la tradicional Jam Session que podrá el cierre a Riojazz un año más.