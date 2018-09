Visitas narradas a través del Rioja en el siglo XIX

Los calados, a 18 grados

El lugar de encuentro es la plaza de la Oficina de Turismo. Las visitas tendrán una duración que no será inferior a 60 minutos. Las horas de visita serán según el horario que indica el calendario adjunto. El número mínimo de personas por pase será de cuatro y el máximo, de 40, si no hubiera aforo suficiente se devolverá el dinero de las entradas. No se podrá acceder a los diferentes espacios comiendo ni bebiendo, y los móviles deberán estar apagados. La temperatura media de los calados es de unos 18º, por lo que se recomienda algún tipo de ropa de abrigo. Cuando asistan menores, los padres serán responsables de su seguridad. La visita es accesible. Entrada gratuita a niños menores de 4 años.