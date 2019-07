Revólver actúa en Bodegas El Corral de Navarrete Carlos Goñi en el Fardelej de Arnedo del año 2018. / Sanda Sáinz La actuación tendrá lugar dentro del evento 'Una parada en el camino. Don Jacobo' en la que se incluyen numerosas actividades desde las 12.00 hasta las 23.30 (en alguna se requiere inscripción previa) SANDA SÁINZ Jueves, 25 julio 2019, 17:23

Bodegas El Corral organiza 'Una parada en el camino. Don Jacobo' este próximo sábado en Navarrete. Desde las 12.00 hasta las 23.30 e incluye numerosas actividades (en alguna se requiere inscripción previa).

Habrá autobuses desde Logroño, paseo del peregrino, actuaciones de dj Fran Río y Lazy Sunday, talleres infantiles, catas, ruta teatralizada, visita a la bodega, funambulismo, wine drums y conciertos de The Nowhere Plan (16:30), Raul Romo Sax Live (17:45), Two In Harmony (18:30) y Revolver (22.00).