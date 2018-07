Un retrato de la América profunda contada sin pasión

Richard Ford puede que sea como Willian Faulkner pero en almíbar que no quiere decir empalagoso. Richard Ford puede que sea como Tenesse Willians pero sin dramatismo porque en ningún momento dramatiza los hechos. Tal como él narra la vida de su familia no es en absoluto dramática. Son vidas corrientes dentro de una familia convencional en el ámbito en el que viven. El padre viaja mucho para trabajar, la madre le acompañará hasta quedar embarazada. La vida seguirá igual, es decir acostumbradamente pero con en consecuencia a la nueva situación. Richard Ford se muestra en este libro autobiográfico como un estupendo narrador de la América profunda. Eso sí en las antípodas de Joe Bageant escritor que la pintó con la brocha gorda del supuesto derecho a protegerse con armas de fuego de todo conciudadano. El autor de 'Entre ellos' explica una historia sucedida, una historia de verdad. Es un relato autobiográfico que refleja sobre todo el carácter general de la sociedad estadounidense, no de toda ella sino de la residente en el centro geográfico de EEUU, más concretamente en los estados de Arkansas y Mississippi, que son los espacios paisajísticos en los que se movió la familia Ford. Richard Ford que nació en 1944 y que fue hijo único, vino al mundo algo tardío. Él mismo lo dice y escribe que la novela son dos memorias, la de Parker Ford su padre, la de Edna Akin su madre y la suya propia en relación con ellos. Dos memorias. Por un lado escribe sobre los orígenes de su padre y por otro sobre su madre. Puede decirse que son dos biografías imbricadas entre sí vistas por una persona que convive entrambos. Implícita y explícitamente se advierte el particular modo de vivir de una familia convencional de esa América cinematográfica ni del Este ni del Oeste. Aquí tiene el lector la intimidad de una familia al descubierto, sin escándalos ni sobresaltos. No parece otra cosa que la rutina cotidiana de un matrimonio americano que en la pluma de este autor supera con creces lo banal. Es muy difícil conseguir que un hecho común o acostumbrado alcance altura literaria al escribirlo. Richard Ford lo logra porque tiene una aguda percepción de lo frecuente. Según este lector entre los atractivos de esta novela destaca la capacidad de su autor para 'fotografiar' textualmente cómo eran sus padres y cuáles eran sus costumbres en relación con él y consigo mismos. Es de destacar también la descripción que el autor hace de los silencios de sus padres que él más describe que interpreta. En este libro Richard Ford es un observador preciso de la vida, de la vida de los suyos, de su padre, de su madre y de él mismo. No hay en su literatura apasionamiento ni falta que hace. 'Entre ellos' se comienza a leer expectante y se continúa leyendo con verdaderas ganas. Júzguese si es posible con tan breve muestra cuál es el tono literario de la novela: «Y nadie puede perder a uno de sus padres sin pasarse el resto de su vida esperando que el otro se muera o se empiece a morir. Durante aquellos días y breves años leía la muerte de mi madre en casi todas las cosas de su vida. Buscaba la enfermedad. Escuchaba sus quejas con escrupulosa atención».