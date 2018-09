Relato caliente de una mujer aparentemente fría

Considera este lector que opinar sobre 'Leche caliente' requiere advertir que el ejercicio de la lectura en general se practica normalmente para ocupar espacios de ocio que llenen de contenido, utilidad o entretenimiento el tiempo que los lectores dedican a tal menester. Por otra parte conscientes de que salvo la prensa especializada dedicada al análisis gramatical y/o sintáctico de un texto la misión de espacios como éste en la prensa generalista tienen como objetivo transmitir a los lectores el particular modo de ver y entender el contenido de un libro ha de entenderse que las opiniones vertidas en los espacios dedicados a la crítica literaria únicamente expresan un gusto personal, siempre el gusto personal de quien emite el juicio crítico. En consecuencia tanto más útil será una crítica de libros cuanto mayor sea la capacidad empática de quien escribe la crítica, que en el caso de 'Leche caliente' cree este lector que puede no gustar a la generalidad de lectores. Esto no quiere decir que Deborah Levy no sea una buena escritora pero a tenor de la (tediosa?) lectura de su novela corta editada por Siruela titulada 'Nadando a casa' leerle cuesta. En 'Leche caliente' la novelista vuelve a situar la acción en un lugar lejos del domicilio habitual de los protagonistas. En 'Nadando a casa' se situaba en la Costa Azul, en esta nueva novela es Almería donde principalmente se desarrolla la acción. La protagonista es Sofía, tiene 25 años, es antropóloga y tan sólo por querer estar cerca de su madre que evidentemente le ha condicionado la vida por causa de una enfermedad, trabaja en una cafetería de su país natal. Durante su estancia andaluza donde madre e hija acuden a una clínica para buscar un remedio para su madre -que más parece sufrir una enfermedad psíquica que somática- a Sofía le roza una medusa en la playa y ése es el punto de arranque de las 265 páginas que tiene el libro. Eso sí, su estilo narrativo es peculiar, distinto a la mayoría de los novelistas de hoy, lo que no deja de ser un punto positivo por su originalidad. Y es quizá por su estilo que no por la tesis que quiere desarrollar por lo que las páginas van pasando ante lo ojos del lector carentes de emoción. La picadura de la medusa es la que conduce a la protagonista a vivir momentos amatorios con el joven que le atiende en el puesto de socorro de la playa. Luego entra en escena Ingrid, una alemana lujuriante de la que confiesa haberse enamorado y con la que se acuesta. Su modo de escribir resulta plano y a la vez un tanto surrealista. El comportamiento de la protagonista resulta frío respecto a las situaciones que vive. Todos los personajes resultan muy peculiares en su forma de actuar y en sus reacciones. Ninguno de ellos ha llegado a rozar la piel de la lógica de este lector. Todo sea escrito sin ánimo de restar el mérito literario que en otros aspectos posea Deborah Levy. Concluyendo, uno se atreve a matizar diciendo que si la novela es tediosa es por lo aburrida que es la protagonista.