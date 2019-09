De regreso a los setenta Gloria Gaynor, en su actuación en el Stone & Music de Mérida. / Jero Morales/EFE Riojafórum acoge un concierto de Gloria Gaynor y el musical Recordando Grease SANDA SÁINZ Jueves, 5 septiembre 2019, 12:06

El auditorio Riojafórum ofrece este fin de semana dos espectáculos musicales destacados. El primero, un concierto de Gloria Gaynor este viernes, a las 20.30 horas. Los promotores del mismo anuncian que solo realizará tres actuaciones en España en esta gira y Logroño tiene el lujo de acoger una de ellas.

La artista norteamericana se caracteriza por cantar temas muy bailables, de música disco y soul, siendo la década de los setenta la de mayor éxito gracias a temas como 'I Will Survive', 'Never Can Say Goodbay' o 'I Am What I Am' . Su último álbum se titula 'Testimony', fue publicado en junio de este año y tiene una base gospel.

Gloria Gaynor publicó su mayor éxito, 'I Will Survive', en 1978, año en el que también se estrenó la película Grease basada en el musical del mismo nombre cuya primera función se representó en 1971 en Chicago para lograr desde 1972 el éxito en Broadway (Nueva York).

El sábado 7 de septiembre se pondrá en escena en Riojafórum el musical 'Recordando Grease' que rinde homenaje tanto a la obra de Broadway como a la película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

En 'Recordando Grease' intervienen dieciocho artistas (ocho bailarines, seis músicos y cuatro cantantes) y corre a cargo de Ático Luna Producciones, compañía que logró un gran éxito con 'La fuerza del destino. Tributo a Mecano'.

El espectáculo comenzará a las 20.30 horas y se caracteriza por una cuidada puesta en escena, diseño de vestuario e iluminación. Mezcla diversión y dinamismo y rememora sonidos que forman parte de la historia del cine y la música a través de composiciones como 'Summer Nights', 'Grease Lightning' o 'Hopelessly Devoted to You'.

Canciones, bailes y una historia de amor como hilo conductor son los elementos reconocibles que ofrece 'Recordando Grease' y que hace que el espectador retroceda varias décadas en el tiempo.