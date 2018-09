Porretas, Silenciados y Los Zapa Los Porretas. Silenciados aprovechará para grabar en vídeo su actuación SANDA SÁINZ Viernes, 14 septiembre 2018, 09:55

Mañana se inaugura el Espacio Peñas 2.0 en el aparcamiento Antonio Sagastuy (frente a la Fuente Murrieta) con dj 'De fiesta en fiesta' a las 13.00 horas, la Orquestina Anarco Yeyé a las 17.00, Guirimbi Rock Dj a las 19.00 y concierto de rock con el grupo madrileño Porretas y los riojanos Los Zapa y Silenciados a partir de las 21.30 horas. Esta última banda aprovechará para grabar en vídeo su actuación.

El concierto dónde Carpa Espacio Peñas 2.0. cuándo sábado 15 de septiembre (21.30 horas). precio gratis.

El domingo continuará la música en el Espacio Peñas 2.0 de Logroño con la intervención del dj Edu Anmu (14.00 horas), The Nowhere Plan y Enay (17.00), K-Boom batucadas (21.00) y The Derty Gerties (23.00).