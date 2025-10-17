LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Porco Bravo y Cuarentena, este sábado en el Hot Rock de Nájera

Los conciertos comienzan a las nueve y media de la noche

La Rioja

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:00

La sala Hot Rock de Nájera será el escenario este sábado de una nueva noche de buena música con Porco Bravo y Cuarentena.

La banda riojana Cuarentena serán los encargados de abrir boca. Después, los vascos Porco Bravo presentarán su quinto trabajo 'En el mismo sitio', publicado en octubre de 2024, además de sus temas más emblemáticos.

La apertura de puertas es a las 21.00 y el concierto, a las 21.30. Las entradas (a 12 euros para los socios y a 15 para el resto) se pueden reservar en el whataspp 619145668. En el local (calle San Fernando 118, nave 17- Nájera) ofrecen servicio de bocadillos y hamburguesas.

Una buena oportunidad para disfrutar del rock de dos bandas que merece la pena ver en directo.

