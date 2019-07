Los planes del finde para los más pequeños 'San Millán, Escenario vivo'. / El Balcón de Mateo. Teatro, música, danza, fiestas de El Carmen, paseos y experiencias turísticas en El Balcón de Mateo MARÍA MATUTE Jueves, 11 julio 2019, 10:47

Si estás leyendo estas líneas, probablemente aún no te hayas ido de vacaciones. O puede que hayas sido precoz y las hayas dejado atrás... Sea como sea, lo peor que te puede pasar es que en estos momentos estés lejos de La Rioja y no puedas apuntarte a algunos de estos planazos que nos esperan este finde.

Este sábado, en San Millán de la Cogolla, quinta edición del festival 'San Millán Escenario Vivo', para regalarnos teatro, música, danza, artesanía... Una cita cultural desde el corazón de La Rioja y para todos los públicos. Leer más.

El Barrio de El Carmen también celebra sus fiestas este fin de semana, y te invita a celebrarlo en compañía de sus vecinos. Este año, se cuelan algunas novedades entre su extensa programación. Puedes verla entera aquí.

Sábado 13 de julio. Si tienes hijos entre 3 y 10 años, apúntate a este paseo guiado por el Parque Natural Sierra de Cebollera, donde te invitarán a descubrir el monte como si fueras un pastor trashumante. Durante la actividad, se alternarán los juegos con la ambientación de algunas historias y leyendas ligadas a la cultura pastoril y a los recursos naturales del entorno. Leer más.

Si se han ido de campamentos o están en el pueblo con los abuelos y sientes esa extraña sensación de tener tiempo, no te pierdas nuestra sección 'Días sin niños' donde encontrarás planes para vosotros. Llama a esa amiga que hace tanto que no ves. Seguro que no te hace falta planificar mucho, pero si quieres echar un vistazo aquí hay varias ideas: https://www.elbalcondemateo.es/dias-sin-ninos/

Terminamos con un artículo que te servirá para cualquier fin de semana. Porque el verano es perfecto para conocer la Rioja de punta a punta. ¿Te suma a la moda del Turismo Kilómetro 0? Aquí tienes 23 experiencias. Comienza a planear o, mejor aún, déjate llevar. Eso es lo bueno del turismo Km.0. Leer más.

