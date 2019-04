La periodista musical Lara López participa hoy en las Jornadas de Poesía en Español

Gorría se cae del cartel por motivos de salud y sin previo aviso

Ana Gorría protagonizó ayer la primera ausencia en las Jornadas de Poesía en Español en sus 21 años de existencia. Estaba previsto que la autora barcelonesa abriera esta nueva edición, pero no acudió a su cita con los amantes del género, que en Logroño son muchos y muy fieles. Según supo la organización horas antes de su anunciada intervención en la capital, y a través de un correo electrónico remitido por la propia autora, Gorría no había recibido el alta médica y no se encontraba en condiciones de viajar por motivos de salud. Un comunicado que llegó demasiado tarde y por sorpresa, lo que llevó al propio coordinador de las Jornadas, Raúl Eguizábal, a protagonizar esta primera lectura poética, ayer tarde, en la Biblioteca Rafael Azcona.