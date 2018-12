Pepón Nieto, Lola Herrera y Arturo Fernández pisarán el Teatro Bretón en 2019 Montes y Quirante, este martes en la presentación. / AYTO Logroño «La programación del primer semestre del año en el Teatro Bretón es siempre la más extensa y, a la vez, la más intensa», ha expresado Pilar Montes LA RIOJA Martes, 18 diciembre 2018, 13:21

Los actores Pepón Nieto, Lola Herrera y Arturo Fernández son algunos de los artistas que pisarán el escenario del Teatro Bretón de Logroño en su nueva programación para el primer semestre de 2019, que incluye 49 espectáculos.

La concejal de Cultura de Logroño, Pilar Montes, y el director del Teatro Bretón, Jorge Quirante, ha presentado este martes esta programación, que también incluye la actuación de Nuria Espert, Josep María Flotats, Bárbara Lennie, Juan Echanove, Lucía Lacarra, Wim Mertens, Gonzalo de Castro, Aitana Sánchez-Gijón y Carlos Hipólito.

Así como Natalia Verbeke, Emilio Gutiérrez Caba, Pasión Vega, Fele Martínez, Nuria González, Ginés García Millán, Verónica Echegui y Magüi Mira, entre otros, han explicado.

Estos nombres, según Montes, son «algunos de los muchos intérpretes de entre todos los que podremos disfrutar durante la programación del primer semestre» y ha anunciado que también hay obras de directores de «gran calidad», como Mario Gas, Sergio Peris-Mencheta, Daniel Veronese, Silvia Munt, Andrés Lima, Pascal Rambert, Helena Pimenta, Claudio Tolcachir, José Carlos Plaza, Víctor Ullate, Alberto San Juan y Josefina Molina.

«Los nombres de los autores completan la oferta de la más alta calidad, y entre ellos encontramos tanto autores españoles como extranjeros», ha explicado, en alusión a Arthur Miller, Lope de Vega, David Mamet, Federico García Lorca, Michael Frayn, Miguel Delibes y Pascal Rambert.

«La programación del primer semestre del año en el Teatro Bretón es siempre la más extensa y, a la vez, la más intensa«, ha expresado, dado que, en esta ocasión, cuenta con 19 espectáculos teatrales; cinco de teatro, circo y magia para todos los públicos; seis de danza, nueve conciertos, una ópera, un cabaret musical circense de gran formato y ocho proyecciones cinematográficas en versión original.

La vocación de esta programación, ha relatado, es la de convocar a todo tipo de públicos con propuestas seleccionadas por su calidad e interés artístico y temático.

Montes y Quirante han destacado, en el ciclo 'Grandes obras, grandes autores', los espectáculos 'El precio', 'Romancero gitano', 'El castigo sin venganza', 'Cinco horas con Mario' y 'Auto de los inocentes'; y en el ciclo '·Escena de hoy', 'La vuelta de Nora', 'Todas las mujeres', 'La culpa', 'Lehman Trilogy' y Hermanas'.

'Play off', 'Algún día todo esto será tuyo' y 'Mundo obrero' forman parte del ciclo 'Otras miradas'; y en el de 'Música' figuran 'Wim mertens', 'Madama Butterfly' y Pasíón Vega'; en el 'Musical/Teatro cabaré', 'The hole zero'; en el de 'Danza', '30 años de danza', de Víctor Ullate; y 'La Cenicienta', del Ballet Nacional de Cuba; y en el de 'Teatro', la obra 'Alta seducción'.

Esta programación se completará con una nueva edición de la Campaña Escolar 'El Bretón con la escuela', cuyos contenidos se presentarán en enero.