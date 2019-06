La Pegatina actúa el sábado en Haro Las fiestas de Haro ofrecen este sábado una de sus principales propuestas musicales, el concierto de La Pegatina, en la Plaza de la Paz. SANDA SÁINZ Jueves, 27 junio 2019, 09:05

La animación sonora comenzará las 22.30 con el recorrido de Rockalean, que tocará por la calle. Se trata de un grupo que actúa de forma itinerante. A las 23.45, disco móvil Krossko ambientará la Plaza de la Paz y dará paso a La Pegatina que saldrá a escena a la 1.00. Al terminar su actuación seguirá Rockalean y a las 4.30 horas disco móvil Krossko retomará su sesión.

La Pegatina presentará su último disco, 'Ahora o nunca' (2018), un álbum que cuenta con las colaboraciones de Macaco, Rozalén, Los Caligaris, Will and the People y Eva Amaral con la que el grupo catalán coincidió en el escenario del Palacio de los Deportes de La Rioja en el festival Actual del año 2017.

'Ahora o nunca' es su séptimo trabajo discográfico (el sexto de estudio) y supone un paso adelante en cuanto a sonido. La Pegatina ofrece en sus conciertos una auténtica fiesta sobre el escenario, un espectáculo en el que fusionan estilos diversos y que han afianzado después de realizar más de 1.000 actuaciones en quince años de trayectoria.

Los ocho músicos (a los siete habituales se ha unido un guitarrista eléctrico) provocan una auténtica juerga sobre las tablas con la complicidad del público que suele contagiarse de su energía e implicarse cantando y bailando éxitos de la banda como 'Lloverá y yo veré', 'Maricarmen', 'Heridas de Guerra', 'Olivia' o 'Muérdeme', por citar algunos.

La música continuará el sábado con varias actuaciones en la Plaza de la Paz, con acceso gratuito. A las 23.00 horas aproximadamente estará sobre el escenario el grupo riojano de rock Tobogán. A las 00.15 la banda andaluza de versiones Apache y a las 3.15 Dune Rats, procedente de Australia.

Durante la velada, a media noche se dará suelta a varios toros de fuego que podrán fin al programa de las fiestas de Haro.