Una novela negra narrada por medio de ladridos

Cuando George Orwell publicó 'Rebelión en la granja' (1945) no era su verdadera intención ensalzar la inteligencia e impulso animal, ejemplificado en unos cerdos y gallinas, sino que realizó una alegoría sobre el totalitarismo y la necesidad de resistirse ante ellos. Unos años antes Virginia Woolf ya había publicado 'Flush' (1933), una biografía canina de un perro doméstico. En los últimos años la presencia del perro en la literatura, sobre todo en la española, se ha incrementado de forma notable, ya no es algo esporádico o circunstancial sino habitual.

El ejemplo más sobresaliente es la novela 'Los perros duros no bailan' de Arturo Pérez-Reverte, un 'thriller' canino, una auténtica novela negra narrada y protagonizada por un perro, un cruce de mastín español y fila brasileño, un moloso de 50 kilos con un pasado turbulento en las peleas y al que todos llaman Negro. El propio autor ha reconocido que la idea para escribir esta obra le sobrevino no leyendo a Hammett sino 'El coloquio de los perros' de Cervantes.

El personaje animado efectúa el papel de detective privado que actúa por conciencia propia en una especie de expiación personal, no totalmente arrepentido de su atormentado pasado pero tampoco demasiado satisfecho del mismo. La historia plantea la desaparición de dos perros, lo que conduce a Negro a investigar una trama de robo y secuestro de canes para usar como 'sparrings' en el entrenamiento de perros de peleas.

La novela de Arturo Pérez-Reverte no sólo es entretenida, aunque seguramente haga disfrutar mucho más a los simpatizantes de los perros que a los lectores en general, también ofrece una denuncia bárbara sobre los clanes que trafican con perros y promueven peleas, ya no sólo por el maltrato animal que suponen, también por el dinero que se mueve al margen de la ley. No obstante, el propio Pérez-Reverte, que ha dedicado varios artículos a hablar de los perros, y ensalzarlos, ha aclarado que: «No es un libro denuncia, ni un libro militante de la causa animalista. En realidad, mi propósito sólo era contar bien una buena historia». Por tanto, obviamente, como libro hay que juzgarlo.

Aunque no sea la obra maestra que conduzca al autor al Premio Nobel, hay que agradecer la intención de originalidad, de frescura y de cambio en la voz narrativa que ha ejercido Pérez-Reverte en 'Los perros duros no bailan' y que tan difícil es que es un autor consagrado se atreva a cometer y más aún que culmine con acierto.

En esta novela se establece un nuevo punto de vista, con nuevos códigos, los que imagina el autor en los animales, algo más visceral, sin orgullo, instintivo, básico y, de alguna manera, mucho más sincero y honorable que el de los humanos. Pero la historia que se narra no deja de ser fantasía, una personificación como la romántica historia de 'Merlín y Vivina. La gata egoísta y el perro atontado' que escribió María de la O Lejárraga y recuerda a 'La dama y el vagabundo' de Disney. Los perros, en realidad, son personas y que sienten eso que a los humanos nos distingue de los animales (irracionales), la empatía.