El MUWI se presenta en el centro de Logroño Antonio Díaz Uriel El festival ofrece una «micro píldora» de lo que será su programa, del 23 al 26 de agosto, con una fiesta matinal en la Gran Vía DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 18 julio 2018, 18:40

El MUWI Rioja Fest ha encontrado un nuevo escenario en Logroño. En la mañana de hoy, miércoles 18 de julio de 2018, en pleno corazón de Logroño, en medio de la Gran Vía, en la plaza peatonal entre las calles San Antón y República Argentina, el MUWI ha dado a conocer el orden del programa por días. Y lo ha hecho con una fiesta con música en directo, el grupo musical Messura, además de la sesión de Edu AnMu DJ, y el vino de Bodegas Franco Españolas. De 11.30 a 13.00 horas, para amenizar la hora del café o del almuerzo en esta jornada laboral, el Ayuntamiento de Logroño y la organización festival han ofrecido esta «micro píldora de lo que va a ser MUWI», según ha descrito uno de los responsables del mismo y de Impar Eventos, José Luis Pancorbo.

En lo que a la tercera edición del MUWI Rioja Fest se refiere, el jueves 23 de agosto, en el Escenario Revellín, de forma gratuita para los espectadores, actuarán Messura, Bleset, Papaya, Girls Girls Girls DJs y DJ Pim Pam; el viernes 24 de agosto, ya en el patio de Bodegas Franco Españolas, tocarán Sidonie, Depedro, Polock, Pecker, Carmen Boza, Panoramis DJ, Blesset DJ Set y Edu AnMu; el sábado 25 de agosto, primero y a la hora del vermú, Ático 8 y DJ Lugg en el Menhir; y después, de nuevo en Bodegas Franco Españolas, Mikel Erentxun, Grises, Triángulo de Amor Bizarro, Iseo & Dodosound W/The Mousehunters, Modelo de Respuesta Polar, Brummel DJ, Teleclub DJ's y DJ Chelis; y, finalmente, el domingo 26 de agosto, en la jornada dedicada a la familia y denominada 'MUWI Sunday', otra vez en Franco Españolas, Ghost Numer & HTG, Mutagénicos, Smile, Little Niño, Amadeus Crew, DJ Guatecón, Ipu DJ y Miss Biotza DJ.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, ha declarado que «hay que estar orgullosos de tener un festival maravilloso al que viene mucha gente de fuera de Logroño». Santiago Pascual, director general de la empresa Eulen, en representación de todos los colaboradores del MUWI Rioja Fest, ha expuesto que «en La Rioja una de las características es que nos gusta hacer las cosas bien y a nosotros nos gusta estar aquí y colaborar porque es bueno para la región». Finalmente, el programador de MUWI, Rafa Bezares, ha presentado a los artistas que han intervenido en el evento, Edu AnMu, «que ha estado en todas las ediciones de MUWI y viene de triunfar en el BBK Live», y Messura, «la banda revelación de La Rioja».

«Ha sido una pasada»

Al margen de los cientos de personas que se han acercado a la Gran Vía para disfrutar de la música propuesta por MUWI, otros transeúntes se han interesado por el evento y se han acercado. Entre el tráfico de personas y peatones MUWI ha puesto una nota musical y de color al verano de la ciudad, al modo del concierto en el tejado de The Beatles en Londres en 1969. Ha sido una cita refrescante y gratificante que merece continuidad. Todos los asistentes han disfrutado de un evento original, también los artistas.

Edu AnMu ha confesado haber vivido «una experiencia que no había imaginado nunca, ha sido una pasada, ha sido, al menos, lo más original que he hecho, me hubiera quedado más tiempo». El DJ riojano ha 'pinchado' «música bailable, algunos de los temas pueden caer en la sesión que haré en MUWI, intentando que fuera para todos los públicos». Edu AnMu actuó ante 8.000 personas hace menos de una semana en el festival BBK Live. Por otra parte, Messura presentó las canciones de su primer disco, 'Otoño XVII', primero en formato acústico y después en eléctrico, demostrando con 'power pop' muy enérgico y enriquecido con las notas de la sección de viento, formada por un violín y un contrabajo. «Ha sido especial. Hay que utilizar más sitios así, esto mola, sacar la música a la calle, yo siempre lo he pensado así. Lo bueno es que hay gente paseando que le gusta y se queda. La música nació en la calle y aquí tiene que estar», declaraba tras el concierto el cantante de Messura, Diego M. Continente. El pasado fin de semana dieron la sorpresa en el festival Fardelej de Arnedo: «Estamos súper contentos, estamos gozando mucho y la gente sale contenta de los bolos».