Murillo celebra el sábado el festival 'El Puente Suena' Imagen del videoclip 'Giraffe Women' de The Ribbons. : Además de actuaciones en directo habrá zona de catas con bodegas de la localidad y 'gastronetas' SANDA SÁINZ Jueves, 25 julio 2019, 17:28

El próximo sábado 27 de julio de celebrará en Murillo de Río Leza el 'MRL Fest El Puente Suena', a partir de las 18.00 horas, en el Parque del Leza, con entrada gratuita. Además de actuaciones en directo habrá zona de catas con bodegas de la localidad y 'gastronetas'.

En los conciertos tocarán las bandas Volumnia (rock de Logroño), Tobogán (rock de Logroño), Juanita Banana (garaje, surf, rock and roll de Madrid) y The Ribbons (rock and roll de Bilbao). También pondrá música DJ Latitud 45RPM.