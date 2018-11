«El movimiento #MeToo no tiene vuelta atrás»

Glenn Close (Connecticut, 1947) entiende la relación de pareja que muestra 'La buena esposa'. «Yo no soy una mujer de enfrentamientos», admite. «He aprendido que cuando hay una pelea, después viene un periodo de enfriamiento. Soy de las que dice que sí y luego hace lo que quiere».

- 'La buena esposa' muestra la compleja relación de este matrimonio maduro.

- Fue una de las cosas que me encantó del guion, es como en la vida misma. Me encanta la pelea que tienen al final, cuando ella le dice que lo único que quiere es quitarse el vestido y él le ayuda a desabrocharlo. Somos criaturas muy complejas.

- Ambos se sienten frustrados.

- Sí, hay un momento en el que él ve cómo algo se rompe dentro de ella. No puede estar en la habitación, no puede seguir siendo parte de ese matrimonio.

- 'La buena esposa' llega en un tiempo de reivindicación de las mujeres.

- Me parece colosal que suceda. La película se suma a una conversación necesaria desde hace mucho tiempo. La película ocurre antes del feminismo, cuando el único modelo a seguir son las mujeres que no hacen lo que desean. Ahora nosotras hemos vivido el movimiento #MeToo. Estoy convencida de que esto ya no tiene vuelta atrás.

- ¿Este tipo de relación todavía ocurre?

- Sí, hay mujeres programadas para seguir a sus parejas sin realmente sentirse plenas. Mi madre fue una mujer muy inteligente, con inclinaciones creativas, pero siempre puso a mi padre primero. Él demandaba y ella lo hacía, nunca la ayudó a desarrollarse. Creo que ella se enfadó, pero no rompió sus votos matrimoniales. Recuerdo que cuando murió, me dijo: 'no he conseguido nada'. A lo que yo le contesté: 'pero mira la familia que tienes'. La gente que alimenta su alma para expresar su creatividad nunca siente que se ha dejado algo por el camino.

- Cuesta creer que haya tantas mujeres sin cumplir sus sueños.

- Por eso esta película es relevante. Habla de vivir plenamente en una relación. ¿Cuánto tienes que sacrificar? 'La buena esposa' es una película inspirada en la novela de una mujer que tardó catorce años en realizarse.

- Usted vivió junto a su familia desde los 7 hasta los 22 años dentro de una secta. ¿Cómo consiguió recuperar el control?

- Fue un arduo camino. De hecho, hasta hace unos años vivía con varios traumas. Decidí buscar una persona que me ayudara a enfrentarlos porque estaba cansada de ciertos modelos de comportamiento que surgían en mí como producto de aquellos años. Hoy me siento revitalizada y empoderada. El conocimiento es la clave del éxito.