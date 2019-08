Moradillos suena en Santa Eulalia Los Estanques en el Fardelej de Arnedo, el verano pasado. :: l.r. Actúan Sexy Zebras y Los Estanques, entre otros artistas, con entrada gratuita SANDA SÁINZ Santa Eulalia Bajera Viernes, 23 agosto 2019, 17:48

Durante tres días se celebra en Santa Eulalia Bajera el Moradillos Festival. Comenzó este jueves a las 19.00 horas con una sesión de Ipu DJ. A las 21.00 actuó Ombligo, dúo madrileño con música variopinta (swing, boleros, clásica con un directo divertido e intenso). Cerró esta primera jornada el grupo navarro Con X The Banjo, a las 22.30 horas.

Para hoy viernes está previsto el concierto de María Yfeu, a las 22.00 horas, joven artista sevillana considerada una de las revelaciones de la escena actual. Después, a las 23.00 horas, saldrá al escenario el grupo de Santander Los Estanques con su sonido 'vintage' con tintes de psicodelia, pop rock progresivo que dejó buen sabor de boca en el Fardelej el año pasado.

Para terminar pondrá música a la noche, a partir de las 4.00, Asier Giglo Dj que mezclará canciones rock con otras electrónicas bailables.

El Moradillos Festival continuará el sábado con Guiyerbass, a las 18.00. Se trata de Guille González, un street music que presentará el espectáculo callejero 'Mandanga' con el percusionista Carlos Tello.

Una hora después saldrá a escena El Jose, artista de Granada incluido dentro de los intérpretes de canción de autor moderna.

A las 22.30 tocará The Amsterdammers, conjunto madrileño que en enero del 2017 publicó su primer ep 'Early Twenties' y en mayo del 2018 el segundo 'Things We All Should Know'. Su propuesta abarca influencias como el indie pop, post punk, surf y folk.

La banda cabeza de cartel de este 2019, Sexy Zebras, ofrecerá su espectáculo a partir de las 23.30 horas. El trío madrileño de rock se ha ganado un hueco en importantes festivales nacionales e internacionales gracias a su potente puesta en escena.

César Gallard Dj pondrá el punto final a la programación con una sesión a las 4.00 horas.

Todas las actuaciones de esos tres días del V Moradillos Festival tienen acceso gratuito.