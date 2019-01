Lo mejor de Dire Straits Óscar Rosende, voz y guitarra del grupo Brothers in Band . / PROMOCIONAL SANDA SAINZ Viernes, 4 enero 2019, 00:13

Brothers in Band ofrecerá hoy en el auditorio Riojafórum de Logroño el espectáculo 'The very best of Dire Straits' en el que repasará los temas principales de la discografía de la banda británica de rock que estuvo liderada por Mark Knopfler entre finales de los setenta y principios de los noventa.

Brothers in Band está considerado el mejor grupo homenaje a Dire Straits, cuenta con nueve músicos y llega a España dentro de una gira internacional que incluye países como Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo.

El concierto, que durará unas dos horas y media, comenzará a las 20.30 y las entradas cuestan 38 euros (las del patio de butacas, filas 1, 2, 3 y 4), 35 euros (palco y patio de butacas desde la fila 5) y 30 euros (en el anfiteatro).