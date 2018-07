Marky Ramone tocará en Agoncillo en agosto Marky Ramone. / Guido Manuilo/EFE Marky Ramone fue batería de la legendaria formación punk The Ramones y último componente con vida de la banda LA RIOJA Lunes, 23 julio 2018, 14:44

Grandes noticias para los amantes del punk rock: Marky Ramone hace una parada en Agoncillo el sábado 18 de agosto, dentro de su gira europea, con su banda Marky Ramone's Blitzkrieg, con la que repasará los temas más importantes de The Ramones.

Marc Steven Bell (Nueva York 1956) se convirtió en Marky Ramone, cuando sustituyó al primer batería de The Ramones en 1978 tras comenzar su trayectoria musical con losNew York Dolls. El primer disco de Marky con The Ramones fue Road to ruin.

Marky Ramone, además de formar parte de Los Ramones, fue miembro del Rock & Roll Hall of Fame y, además, ganador de un Grammy por su carrera musical.