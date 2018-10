Laguardia, el encanto de Rioja Alavesa No es fácil abandonar Rioja Alavesa. En el recuerdo queda el valle del Ebro, paisajes salados, cascadas y el nacimiento del río Nervión, que se pasea por el centro de Bilbao rumbo al mar E. T. P. BILBAO. Miércoles, 3 octubre 2018, 23:09

La localidad de Laguardia es el punto de partida de una ruta que se antoja inolvidable por las tierras de Rioja Alavesa. Si amanecéis pronto en este lugar, dadle un poco de tiempo al pueblo para que coja vida y a los restaurantes para que preparen las brasas (¡para las chuletillas!) con sarmientos, las ramas secas de las vides. Podéis aprovechar para hacer una excursión breve que os acercará al Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de Laguardia, situado al sudeste del pueblo. La laguna que más juego da es la del Prao de la Paul, rodeada de árboles y juncales que en los meses más fríos se convierte en un refugio para aves migratorias. Hay un sendero que la rodea. Un poco más al sur, a través de caminos asfaltados, llegaréis a las lagunas de Carravalseca y Carralogroño, otras charcas muy curiosas que sólo se llenan de agua cuando llueve. Tras evaporarse, deja un rastro de sal, lo que explica su color pálido. Todo este conjunto lagunar está incluido en la lista Ramsar sobre los humedales más importantes del mundo.

Por otro lado, en el pueblo,l se puede visitar el portal del Carmen en el que se puede sacar una foto al famoso azulejo que dice «Paz a los que llegan. Salud a los que habitan. Felicidad a los que marchan» y atravesad la muralla que lleva a la plaza Mayor. No es gigante y monumental, sino algo más íntimo: aquí arriba los inviernos son duros y es casi mejor que no haya espacios demasiado expuestos. El mayor tesoro de Laguardia se oculta en la parte más alta del pueblo y no hay que ser un experto en arte religioso para apreciar que el pórtico en colores de la iglesia de Santa María de los Reyes es algo único que no abunda en Europa. De hecho, es casi un milagro que todas esas figuras talladas en la recta final de la Edad Media hayan llegado en ese estado hasta nuestros días.

Si os atrae la escultura gótica con un punto inquietante acercaos hasta la portada de los Abuelos de la iglesia de San Juan y buscad el violinista. El recorrido podéis hacerlo por callejuelas del pueblo como la de San Andrés, tan estrecha que nunca os toparéis con un coche. Cuando creáis que ya lo habéis visto todo, recordad que hay una Laguardia subterránea y que bajo las casas hay excavados centenares de metros de calados en los que el vino ha madurado durante siglos. Preguntad en la oficina de turismo por las bodegas del siglo XVI visitables.

Cuando crees que lo has visto todo en el pueblo, hay un mundo bajo tierra dedicado al vino

La visita se puede completar en el pueblo prehistórico de La Hoya o el estanque celtibérico de la Barbacana. Y si queréis saber un poco más de esas plantas -las vides-, sus frutos -las uvas- y el zumo fermentado -el vino- que sale de ellas, el Centro Temático del Vino Villa Lucía es vuestro lugar. No es un museo estático, sino un lugar en el que el vino se ve, se aprende, se huele y se bebe. Eso sí, aprovechad los últimos sorbos porque vuestro romance con Laguardia y Rioja Alavesa está tocando a su fin.

La carretera N-232a os llevará a Leza en línea recta pero os recomendamos un pequeño rodeo por la A-4207 hasta Navaridas y, desde allí, enfilar hacia el norte la A-3212. ¿Por qué? Porque solo así es posible obtener la panorámica perfecta del pueblo, de los viñedos y, al fondo, la sierra de Cantabria que parece una ola gigante que quiere tragárselo. Dicho esto, despedíos del llano y de las rectas porque os toca subir un puerto (el de Herrera) por la A-2124 pero por una muy buena causa: vais a llegar hasta otro mirador que ilustra a la perfección el paisaje por el que habéis conducido. Se trata del balcón de La Rioja, una amplia zona de descanso desde la que se observa toda Rioja Alavesa, el Ebro, las colinas que se levantan junto a éste y, por supuesto, el mar de viñedos.