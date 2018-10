Ezcaray se llenará de setas Edición anterior de las jornadas. / Javier Albo La villa celebrará sus 27 jornadas micológicas los días 2, 3, 10 y 11 de noviembre en base a un programa que incluirá una conferencia, talleres, exposición, degustaciones, concursos y sorteos, entre otros actos JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 29 octubre 2018, 13:21

El otoño es tiempo de setas y, aunque el actual no está resultando de momento muy bueno para la recolección, quien quiera verlas a montones, probarlas o aprender sobre ellas no tiene más que apuntarse en su agenda estas fechas: 2, 3, 10 y 11 de noviembre. Son los días en los que Ezcaray celebra sus 27 jornadas micológicas, un evento que convierte a la villa riojalteña en la capital de ese complejo universo de esporas, sombreros y sabores, en que lo más importantes es saber distinguir una especie de otra y, sobre todo, no jugársela, porque unos bocaditos pueden ser la sala de algunos retortijones e, incluso, de la muerte. Por eso, la iniciativa de la asociación Amigos de Ezcaray tiene un objetivo principalmente didáctico.

Para botón de muestra, la primera actividad de este año: la conferencia que el día 2 de noviembre (salón de actos del Ayuntamiento, 19 horas) abrirá el programa. Su título es 'Hongos y setas con propiedades medicinales:perspectiva histórica e investigaciones actuales', y será impartida por el biólogo y bioquímico, especializado en Biotecnología Alimentaria y Sanitaria, Marcos Vilariño.

Las jornadas micológicas cuidan mucho la vertiente culinaria intrínseca a la recolección. Este año vuelven a incidir, el sábado 3 de noviembre, en el taller y degustación de cocina micológica, que incluirá una salida al campo en busca de ejemplares, acompañados de micólogos; un almuerzo ofrecido por la Asociación Virgen de las Tres Fuentes, de Valgañón, y, en 'La arboleda del sur', un taller de cocina con Luis Lera, del restaurante-hotel Lera, reconocido con dos soles de la guía Repsol y premiado por la Academia de Gastronomía de Castilla y León como mejor restaurante, en el año 2017. Ese año y el 2018 participó como ponente en el congreso Madrid-Fusión. La inscripción a todas estas actividades cuesta 20 euros y puede formalizarse a través de la cuenta de Amigos de Ezcaray, en la oficina de Turismo y en el bar Bengoa.

El programa se reanudará el siguiente fin de semana, cuando la villa volverá a brindar su programa habitual de actividades. El sábado, día 10, habrá una salida al monte para la recolección (Torremúzquiz, 8.30 horas). Los ejemplares se podrán entregar a las 17 horas en el edificio El Fuerte para su clasificación. Ese día, la banda municipal de música ofrecerá un concierto a las 20.30 horas.

El domingo 11 serán numerosas las citas que esta edición enmarcará entre las 11 y las 15 horas: exposición de setas, una reproducción a escala de hábitats micológicos, degustación de setas, muestra de cultivos de setas a cargo del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja, 'El mundo de los gnomos', talleres, exposiciones y fiesta infantil, entrega de premios de concursos y a la seta o conjunto de ellas más interesante, y el sorteo de dos surtidos lotes micológicos.