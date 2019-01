Espectáculo sobre los grandes clásicos del rock en Riojafórum El evento incluye una puesta en escena sorprendente, varios cantantes y una banda con músicos de prestigio internacional SANDA SÁINZ Viernes, 18 enero 2019, 10:34

'History of Rock' se presenta como 'un espectáculo impactante que abarca desde los orígenes del rock and roll en la década de los cincuenta hasta nuestros días'. A través de un extenso repertorio donde tienen cabida temas de mitos como Elvis Presley, Pink Floyd, Queen, Dire Straits, The Beatles, Led Zeppelin, U2, AC/DC, Metallica, Chuck Berry, Deep Purple, Bruce Springteen o Guns And Roses, entre otros, el espectador realiza un viaje histórico durante casi tres horas.

History of Rock Lugar: Auditorio Riojafórum de Logroño. Cuándo: domingo 20 de enero, a las 20.00 horas. Entradas: 40 euros en el palco y patio de butacas y 37 euros en el anfiteatro.

El evento estará el domingo en el auditorio de Riojafórum de Logroño, incluye una puesta en escena sorprendente, varios cantantes y una banda con músicos de prestigio internacional.