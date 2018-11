EMOCIONES FUERTES La casa de Papá Noel, para pedirle los regalos en persona. :: pedro grifol Jueves, 29 noviembre 2018, 23:58

No hay una casa finlandesa que se precie sin sauna, que tradicionalmente se empleaba como lugar de aseo, así como para ahumar carne... e incluso para parir. Naturalmente, en lo que respecta a los usos turísticos no son los mismos. Muchos hoteles tienen sauna privada en la habitación, pero si no es así, pida turno en recepción, ya que lo habitual es ir desnudo. Una vez dentro siga las instrucciones y repita varias veces la fórmula de contrastar las impresiones calor-frío-calor. Pero la verdadera impresión es atreverse, después de la última tanda, meterse en un agujero practicado en el hielo exterior y saltar al agua. Sin palabras.

Si supera la prueba, está en condiciones de tomarse un chupito en un bar helado y pasar la noche en un hotel de hielo.