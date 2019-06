Dubinci Sound y Titanians In Dub, mañana en el Biribay Dubinci Sound presentará su primer álbum, 'In a Vibration' SANDA SÁINZ Jueves, 20 junio 2019, 10:20

Mañana viernes, a las 21.30 horas, el Biribay Jazz Club de Logroño abrirá sus puertas para ofrecer un concierto en el que actuarán Dubinci Sound (banda experimental que se caracteriza por la mezcla de estilos, sobre todo dub/reggae y drum and bass), de Logroño; y Titanians In Dub, procedente de Pamplona, que lleva las producciones de la banda de roots-reggae The Titanians a la escena sound system, dub con voz y vientos en directo.

Dubinci Sound + Titanians in Dub CUÁNDO Viernes 21 de junio. A las 21.30 horas apertura de puertas y concierto a las 22.00. DÓNDE Sala Biribay Jazz Club. Logroño. PRECIO 7 euros anticipada | 9 euros en taquilla

Dubinci Sound presentará su primer álbum, 'In a Vibration'. Las entradas anticipadas cuestan 7 euros y en la taquilla del Biribay mañana valdrán 9 euros.