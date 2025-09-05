Despedida de la academia López Infante y concierto de Ara Malikian en Logroño El auditorio Riojafórum acoge el sábado la gran gala de clausura del centro de danza logroñés y el domingo el violinista presentará 'Intruso'

Sanda Sainz Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:26 Comenta Compartir

El auditorio Riojafórum de Logroño ofrece este fin de semana eventos de danza con la despedida de la academia López Infante y música con un concierto de Ara Malikian. El primero se celebrará mañana, a las 20.00 horas y será la 'gran gala de clausura de la academia López Infante'.

La escuela decana de La Rioja y una de las pioneras de España, termina una andadura de 57 años dedicados a promocionar el arte con pasión y disciplina. Cierra sus puertas como no podía ser de otro forma, bailando.

La gala contará con destacados profesionales de la danza del país y abarcará desde el hip hop hasta el ballet clásico, la danza española, contemporánea, acrobática, comercial, el flamenco, el claqué, los bailes de salón y los ritmos latinos, entre otros.

Se presenta como un recorrido multiestilístico, donde no faltará la emoción e intensidad. La dirección artística correrá a cargo de Anna y Carlos López Infante y contará con Millán de Benito, Diana Bonafau, Iván Navarro, Guillem Alonso, Tony Leyva, Asha Montiel y Celeste Cerezo, Juan Pereira y Andrea Ruiz entre otros muchos bailarines. La gala estará presentada por Yanira Ruiz, Saúl Olarre y Carla Pulpón.

El domingo el auditorio Riojafórum acogerá a las 21.30 horas el nuevo espectáculo de Ara Malikian que lleva por título 'Intruso'. Se trata del nuevo álbum de este artista libanés de ascendencia armenia afincado en España, en el que fusiona elementos de la música popular y del mundo con su característico virtuosismo con el violín con el que ha creado un sonido inimitable y vanguardista que reta a los convencionalismos.

Malikian explica que «mi intención no era adaptarme a los estilos que exploro, a las culturas fascinantes, sino aportar mi propia voz, de la mi violín y mi visión única de la música, sin pedir disculpas por ser diferentes» y añade que «en cada nota, en cada improvisación, busco transmitir la riqueza de mi experiencia multicultural, fusionando las tradiciones más diversas en un sonido personal».

Temas

Danza

Logroño