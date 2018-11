El Coro Broadway presenta mañana en Riojafórum su segundo proyecto musical Ensayo del Coro Broadway, en Logroño, bajo la batuta de José Ramón Galarza. :: C.B. El espectáculo 'Noches de Broadway' reúne canciones clásicas de los musicales que han triunfado en Nueva York E. ESPINOSA LOGROÑO. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:37

Hace cuatro años, la pasión de Antonio Buzarra por los musicales y su enconado empeño le llevaron a reunir a un grupo de amigos y aficionados al canto coral en torno a un proyecto común: el Coro Broadway. Juntos consiguieron sacar adelante un primer espectáculo con los mejores momentos del musical americano.

Ahora, este coro regresa a las tablas con un nuevo montaje, 'Noches de Broadway', que estrena mañana, sábado, en el Auditorio de Riojafórum de Logroño, a las 20.30 horas. Las entradas, al precio de 10 euros, se pueden adquirir en Santos Ochoa.

El programa de este espectáculo reúne canciones clásicas de musicales de Broadway y de películas como 'La Misión'. De este modo, durante el concierto se escuchará 'I will follow him' del musical Sister Act, el tema principal de Mamma Mia, 'El ciclo de la vida' de El rey león, 'Bella y bestia son' de La bella y la bestia, 'Do, re, mi' de Sonrisas y lágrimas, o 'Con la suerte de mi lado' y 'A su mirada me acostumbré' de My fair lady. De la película La Misión interpretarán 'El oboe de Gabriel' y 'Vita nostra', ambos de Ennio Morricone, así como dos clásicos de Frank Sinatra: 'New York, New York'' y 'My way'. Esta selección musical ha corrido a cargo de Antonio Buzarra, director de El Coro Broadway, quien con este variado repertorio ha pretendido tocar distintos palos.

La Joven Orquesta Colegium Musicum y la Academia López Infante colaboran en el montaje

Durante su espectáculo, este coro de aficionados estará arropado, en lo instrumental, por la Joven Orquesta Colegium Musicum La Rioja. Y en tres de los números también bailarán los alumnos de la Academia López Infante.

Treinta y tres componentes

El Coro Broadway lo integran unas 33 personas procedentes de distintas formaciones corales de Logroño, a cuyo frente figura José Ramón Galarza como director musical. A falta de un local propio, los ensayos les han llevado a ocupar en los últimos meses desde un hogar de mayores hasta una sociedad gastronómica. Eso sí, ilusión y esfuerzo les sobra. «Todos tenemos ese amor propio y orgullo para que todo salga bien», comenta Buzarra, quien en su día fue el tenor cómico en la CLA Pepe Eizaga y actualmente forma parte del Coro Sinfónico de La Rioja.

Reconoce Galarza que «organizar algo como esto cuesta dinero, tiempo y mucho esfuerzo». Con todo, confía en que, tras su presentación en Riojafórum, 'Noches de Broadway' pueda programarse en otros escenarios.