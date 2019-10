Conciertos de artistas internacionales en el Stereo de Logroño Bar Stereo de Logroño / Miguel Herreros LA RIOJA Logroño Jueves, 17 octubre 2019, 12:21

Las propuestas de directo para esta semana en el Stereo Rock And Roll Bar de Logroño comienzan hoy, a las 22.30, con la estadounidense Kim Lenz que ofrecerá su rock and roll clásico con aires sureños, folk country e incluso rockabilly. Mañana viernes actuarán The Raccoons (banda australiana de rockabilly) y The Daltonics (rock garage de Bilbao), a las 22.00. Y el domingo, a las 20.00, estará Sugar Daddy And The Cereal Killers, conjunto formado por siete músicos de Milán que tocan rhythm and blues, swing y boogie.