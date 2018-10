En la comunidad del silencio 01:46 Diferentes espacios y estancias del convento Madre de Dios, como el jardín, el locutorio, la galería, el coro y la iglesia. / Justo Rodriguez Las religiosas del convento Madre de Dios abren su casa con motivo de la Semana de la Arquitectura ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Miércoles, 3 octubre 2018, 14:25

Son vecinas de la circunvalación, de un tramo ferroviario y ante la ventana de sus habitaciones ruedan los 'skaters' con sus monopatines. Sin embargo, de muros para adentro el convento Madre de Dios de Logroño es un oasis de silencio y de paz. Y podría decirse que también de felicidad, a juzgar por el gesto sereno, amable e incluso divertido de las veintidós concepcionistas franciscanas que lo habitan.

Ayer abrieron su casa e incluso su clausura al público como nunca antes lo habían hecho. Fue con motivo de la Semana de la Arquitectura, que organiza el COAR, y que permitió a quince ciudadanos recorrer las instalaciones de este convento proyectado por el arquitecto y sacerdote Gerardo Cuadra. Fue él quien guió la visita sin disimular su sorpresa y gratitud por la generosidad de las hermanas.

El trayecto arrancó ante la fachada principal del convento, un edificio de tres cuerpos dedicados a la clausura, la iglesia y a las visitas de familiares y actividades al margen.

«He sido muy feliz en el otro convento y era de las que me oponía a dejarlo, pero ahora todo es más cómodo»

«Quería que personas que han de convivir toda la vida en un mismo edificio tuvieran vistas y espacios distintos; que su vida fuera diferente a la hora de comer, de orar, de descansar...», un argumento que llevó a Cuadra a diseñar espacios personales. No descuidó tampoco las necesidades de las religiosas. Así, a diferencia del viejo convento del barrio Madre de Dios, que abandonaron en marzo del 2008, el actual cuenta con aseo propio en las habitaciones, agua caliente, ascensor...

Los visitantes siguen las explicaciones del arquitecto mientras acceden al ala de clausura, donde una hermana se afana en la costura, otra plancha y algunas se incorporan al grupo. Aquí, los espacios cotidianos (cocina, salas de estar, capilla...) se despliegan en planta baja y las habitaciones, en altura. Como apunta Gerardo Cuadra, «las religiosas pueden pasar todo el día en planta baja sin hacer uso de las escaleras», lo que facilita la convivencia. En este sentido, una de ellas recuerda que en el antiguo convento las hermanas con problemas de movilidad no podían acceder al coro, circunstancia que acababa aislándolas. Y dice aún más. «He sido muy feliz en el otro convento, donde entré muy jovencita, y era una de las que me oponía a dejarlo, pero ahora todo es más cómodo». El cambio no sólo lo notó la congregación, sino su médico, cuya actividad se ha reducido considerablemente desde entonces. Atrás quedó el frío, las humedades y goteras que pusieron en riesgo incluso la cubierta del claustro.

Diferentes estancias y espacios del convento Madre de Dios. / Justo Rodriguez

Gerardo Cuadra también quiso para estas concepcionistas un lugar donde pasear con sol, lluvia o nieve, y lo planteó a modo de corredor abierto. Tuvo claro que la iglesia debía de ser un lugar para las religiosas y, en segunda instancia, para el público. Y de ahí el amplio coro que mira al retablo del templo, una cristalera que abraza un diminuto patio abierto y a través de la cual han llegado a ver nevar durante las celebraciones religiosas. Disponen también de un bello y frondoso jardín, de cementerio, biblioteca, dos locutorios...

Galería. Justo Rodriguez

Hace un año, la llegada de nuevas hermanas procedentes de Alfaro y Benicarló obligó a hacer ampliaciones y sumó un curioso surtido de muebles y obras de arte. Pero el recogimiento y la austeridad se mantienen en esta pequeña comunidad del silencio.