El colectivo 'Siente la calle Madrid' volverá a animar el verano de Santo Domingo En la presentación del programa participaron el alcalde, Javier Ruiz, y la concejala Beatriz Salas, además de diversos hosteleros de 'Siente la calle Madrid'. / Javier Albo Diez establecimientos hosteleros promoverán actividades diversas los fines de semana hasta bien entrado septiembre JAVIER ALBO Santo Domingo Jueves, 11 julio 2019, 17:07

La calle Madrid va a dejar sentirse también este verano en todo Santo Domingo de la Calzada a través de un variado programa pensado para animar los fines de semana con numerosos actos que en principio tendrán lugar los viernes y sábados, pero que también pueden extenderse a otros días.

Detrás de la iniciativa está el colectivo 'Siente la calle Madrid', formado por diez establecimientos hosteleros: Studio 54, El Marquesito, La Torre, Sala Five, Aldo, Cervecería Santo Domingo, Gambrinus, Trueno, La Botánica y New Metropol. El Ayuntamiento colabora con el programa, que incluirá música en directo, con grupos de diferentes estilos: rock, jazz, soul, blues, big band... De momento están confirmados 'Behind' -actuará este viernes, a las 21 horas-, 'The Song', Jorge García, Fermín Revuelta, Dexpistados, Malauva, Dave Gómez y Buhítos.

La agrupación hostelera también colaborará con el encuentro de sevillanas que se celebrará el sábado, ofertando productos y bebidas típicos en cualquier feria de abril. Para fechas posteriores ha organizado una concentración de coches clásicos; arte urbano; quedada motera, fiesta de la sidra (en esta edición se ofertará asturiana y también vasca), la celebración de Santa Marta, patrona de los hosteleros; degustaciones, incluida una de vino joven; el II festival de la patata brava; un vermú animado y una prueba deportiva con subida a la torre, ahora mismo a expensas de la situación del monumento; pincho pote y otras propuestas que le van a suponer al colectivo hostelero un desembolso de unos 4.000 euros.