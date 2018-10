El certamen de teatro más musical en Haro Los actores de la obra 'Casa O'Rei' de Ibuprofeno Teatro. :: diego eixo Tres de las seis obras seleccionadas en el XXI 'Garnacha de Rioja' cuentan con música en directo sobre el escenario DIEGO MARÍN ABEYTUA Miércoles, 10 octubre 2018, 23:45

El XXI Certamen de Teatro 'Garnacha de Rioja' ya tiene programa. Este se desarrollará del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2018 con seis compañías elegidas entre las 89 solicitudes recibidas. Las producciones para esta edición son 'Casa O'Rei' de Ibuprofeno Teatro (La Coruña), 'Los caciques' de Alquibia Teatro (Murcia), 'El bodorrio' de Hika Teatroa (San Sebastián), 'Duelo a muerte del marqués de Pickman y lo que aconteció después con su cadáver' de Fundición Teatro (Sevilla), 'De fuera vendrá quien de casa nos echará' de Morboria Teatro (Madrid) y 'Mandíbula afilada' de Txalo Producciones (Hernani).

Desde el Ayuntamiento de Haro se ha informado que «próximamente se darán a conocer todos los detalles del certamen, con horas de actuación, actividades paralelas y precios». Y es que todavía se deben anunciar las actividades paralelas del certamen, algunas de ellas en bodegas, y los horarios, aunque el escenario será el habitual, el Teatro Bretón de los Herreros de Haro.

Viernes 30 de noviembre 'Casa O'Rei' de Santiago Cortegoso, a cargo de Ibuprofeno Teatro (La Coruña). Sábado 1 de diciembre 'Los caciques' de Carlos Arniches, adaptada por César Oliva, a cargo de Alquibia Teatro (Murcia). Domingo 2 de diciembre 'El bodorrio', de Agurtzane Intxaurraga, a cargo de Hika Teatroa (San Sebastián). Jueves 6 de diciembre 'Duelo a muerte del marqués de Pickman y lo que aconteció después con su cadáver', de Pedro Álvarez Ossorio, Miguel Martorell y Pepa Sarsa, a cargo de la Fundición Teatro (Sevilla). Viernes 7 de diciembre 'De fuera vendrá quien de casa nos echará', de Agustín Moreto, a cargo de Morboria Teatro (Madrid). Sábado 8 de diciembre 'Mandíbula afilada' de Carles Alberola, a cargo de Txalo Producciones (Hernani).

«Como siempre, hicimos una selección de quince finalistas y la verdad es que cualquiera de esas obras podría haber formado parte del programa, podríamos haber hecho dos festivales. Pero intentamos que no sea todo el mismo género, que no todo sean clásicos, que haya también algo vanguardista... y, al final, hemos compuesto un puzzle que, creo, ha quedado muy bien», explica Vicente Cuadrado, director del Certamen de Teatro 'Garnacha de Rioja'. Y aunque no haya una línea temática que vertebre el festival, quizá la variedad sea, precisamente, la nota predominante: «Tenemos musicales, comedia clásica, textos actuales...», enumera Cuadrado.

«La gente se lo va a pasar fenomenal: tenemos musicales, comedia clásica, textos actuales...»

Lo que sí predominan son las compañías que ya han estado presentes en otras ediciones del certamen. Destaca, sobre todas, Hika Teatroa, de San Sebastián, que ya ha estado una docena de veces en Haro y, de hecho, en el 2010 ganó el Premio del Público con 'El viaje de mi padre', en el 2013 obtuvo dos galardones:, el de Mejor Actriz de Reparto y a la Mejor Actriz Principal, por 'Palabras'; y en el 2015 fue merecedor del premio al Mejor Montaje Escénico por 'La noche árabe'.

«Toda la geografía»

Vicente Cuadrado repasa el programa del XXI Certamen de Teatro 'Garnacha de Rioja', en el que, asegura, «la gente se lo va a pasar fenomenal, además, hay compañías de toda la geografía española». El ciclo se abre con 'Casa O'Rei', una versión libre de Santiago Cortegoso sobre 'El rey Lear' de Shakespeare que «juega con una puesta en escena muy original, ambientada en un restaurante, con tres actores y tres actrices; es la obra más dramática del festival», describe Cuadrado.

'Los caciques', de Carlos Arniches pero adaptada por César Oliva «para introducir los casos de corrupción actuales, es una producción potente, con nueve actores sobre el escenario». Sobre Hika Teatroa y 'El bodorrio', Cuadrado indica que «es un texto tremendamente original y vanguardista, es una boda que implica al público y todos cantan en directo; con el trasfondo de comedia, en realidad es una crítica social».

Sobre la obra de 'Duelo a muerte...', Cuadrado afirma que «es otro musical con voces en directo, algo realmente difícil de encontrar». «La producción más grande es la de Morboria Teatro», asegura el director del certamen, y no es para menos en una obra que dura dos horas y media. Finalmente, 'Mandíbula afilada' cuenta con dos actores célebres por la serie de televisión 'Allí abajo', Jon Plazaola y Noemí Ruiz.