En busca del reino perdido

Poco a poco, la consola híbrida de Nintendo, Switch, se ha ganado el corazón de jugadores de todo tipo y condición gracias a su valor añadido. La posibilidad de disfrutar de juegos de primer nivel de manera portátil es sin duda una opción muy tentadora, tanto que muchos usuarios incluso han adquirido un juego por duplicado, solo para tenerlo en Switch. Ello ha provocado que los desarrolladores respondan al efecto llamada llevando sus títulos a la máquina nintendera, y lo vemos en juegos de renombre como 'Doom', 'The Elder Scrolls V: Skyrim' o el que no tardará en llegar, 'Diablo III'. Sin embargo, no se trata solo de grandes producciones, pues Nintendo Switch se ha convertido en una plataforma ideal para disfrutar de algunos de los 'indies' más jugosos del mercado. Es el caso del esperadísimo 'Hollow Knight', un título que se lanzó en PC en febrero de 2017 y que al fin ha llegado a Switch. La espera ha merecido la pena, pues esta versión le ha sentado como anillo al dedo a una de las obras independientes más importantes de los últimos años.

'Hollow Knight' es un videojuego del estudio Team Cherry que rápidamente conquistó a crítica y público por su particular enfoque del género conocido en la jerga como 'metroidvania'. El término nace de la fusión del nombre de dos sagas clásicas, 'Metroid' y 'Castlevania', y se utiliza para etiquetar a los títulos de acción en 2D que cuentan con un amplio mapa abierto a la exploración del jugador. A través de la adquisición de nuevas habilidades, objetos y demás elementos que marcan el progreso de la aventura, se abren nuevas zonas para el jugador, por lo que la propia exploración es una característica capital para este tipo de títulos. Esta es básicamente la base de 'Hollow Knight', uno de los grandes 'metroidvania' de los últimos tiempos. No obstante, la personalidad del título, desde su apartado visual y artístico hasta su sistema de combate lo convierten en una obra única y un imprescindible. Su éxito, de hecho, le ha llevado a anunciarse también en formato físico para Xbox One y PS4, para las que saldrá a partir de la primavera de 2019.

¿Qué hace tan especial a 'Hollow Knight'? Para entenderlo hay que acudir a su argumento. En el título, los jugadores encarnan a un simpático caballero errante que se adentra en el misterioso reino de Hallownest para desentrañar los secretos que allí se esconden. Lo que otrora fue un gran reino se encuentra ahora en decadencia y está poblado por unos insectos que pueden ser tan amistosos como peligrosos. La narrativa se cuenta a través de los escenarios y las conversaciones con los personajes, por lo que es el jugador el que deberá prestar atención para descubrir un guión que, sin ser brillante ni revolucionario, se disfruta por todo el componente misterioso que esconde. La clave de Hallownest es su inmensidad y profundidad, repleto de caminos interconectados entre sí, rutas secretas y demás zonas a disposición del jugador.

Sin duda, se trata de uno de los mapas más grandes del género, y la libertad que se otorga al usuario es impresionante, con una gran variedad de opciones por las que recorrer y descubrir el mundo del juego. Cada nueva habilidad otorga un amplio abanico de posibilidades y el título no obliga a recorrer un camino en particular. De esta forma, es el jugador el que va construyendo su propia aventura, absorbido por el mundo de Hallownest. En este sentido, es digno de elogio el trabajo de diseño que ha llevado a cabo el equipo de Team Cherry.

Por supuesto, el universo de Hollow Knight está repleto de peligros pero el juego también acierta en la manera de hacerles frente. Cabe destacar la gran variedad de enemigos, cada uno con sus propias amenazas, por lo que el jugador deberá estudiarlos para salir airoso de los combates.

Por otro lado, no se puede juzgar a la obra de Team Cherry sin mencionar su excelso apartado artístico, con una personalísima apariencia de ternura tétrica que lo hacen único. Entre los túneles nos encontramos también con localizaciones de bella factura, y a todo el conjunto le acompaña una banda sonora épica que acompaña muy acertadamente la acción. Todo funciona en 'Hollow Knight', desde su preciso control hasta los elementos audiovisuales, y ha llegado a Switch perfectamente adaptado a los mandos de la máquina. Su reducido precio y su alta profundidad lo convierten en un imprescindible para cualquier aficionado a este tipo de videojuegos, y seguramente sea uno de los mejores representantes de la etiqueta 'metroidvania' de los últimos años.