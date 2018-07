Buen rollo con Leo Harlem a la fresca Viernes, 27 julio 2018, 00:07

Con el monologuista talludo Leo Harlem a la cabeza de un reparto televisivo a más no poder, 'El mejor verano de mi vida' atiende a esa creciente corriente en la comedia española de ofrecer un sinfín de caras conocidas y no preocuparse demasiado de lo que se quiere contar. El tirón del famoseo es lo que tiene. Hay quien tiene la teoría de que, cuanta más gente sale luciendo su popular rostro en un cartel promocional, peor es la película, salvo algunas excepciones. Estamos ante un filme familiar al que no hay que buscarle las cosquillas. Ofrece lo que promete, humor blanco y una sobredosis de ternura con la excusa de describir la evolución de un padre sin aparente empatía, de egoísta a enrollado. Dani de la Orden, jovencísimo realizador especializado en este tipo de cine, con títulos a sus espaldas a tener en cuenta como 'Barcelona, noche de invierno', por encima de 'El pregón', cumple con decisión detrás de la cámara. ¡Marchando un tinto de verano!